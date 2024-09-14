Sivasspor: 3 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Yiğidolar, Rey Manaj, Keita Balde ve Murat Paluli'nin golleriyle galibiyete uzandı. Sivasspor'da takımın ikinci golünü kaydeden Keita Balde, gol sevinci sırasında ikinci sarı kartını görüp 69. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi Sivas bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Sivasspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37'de Rey Manaj, 69'da Keita Balde ve 83. dakikada Murat Paluli attı. Gaziantep FK'nın gollerini ise 6'da Alexandru Maxim ve 88. dakikada Kenan Kodro kaydetti.
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, sakatlığı nedeniyle 42. dakikada oyundan çıktı ve yerini Turaç Böke'ye bıraktı. Öte yandan Kırmızı Beyazlıların 2. golünü kaydeden Keita Balde, gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 7'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Konyaspor'a konuk olacak. Kırmızı Siyahlılar, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.