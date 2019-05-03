Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 30 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Medipol Başakşehir son 5 maçının 4'ünde puan kaybetti. Turuncu-lacivertli ekip bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

HAKEM: Halil Umut Meler

SİVASSPOR: Tolgahan, Uğur, Braz, Bjarsmyr, Papp, Ndinga, Rybalka, Özer, Doulas, Emre Kılınç, Diabate

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Clichy, Emre, İrfan Can, Soner, Visca, Elia, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek.

20. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde daha önce 19 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibi 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. Sivasspor, 7 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

VAR'DA METE KALKAVAN

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, bu akşam evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'a AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen eşlik edecek.



KRİTİK HAFTALAR

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider konumda bulunan Başakşehir'in 62 puanı bulunurken, pazar günü 60 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray ile 59 puanla onu takip eden Beşiktaş karşılaşacak. Ligin 33. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Başakşehir, Sivas engelini kayıpsız geçerek şampiyonluk umudunu devam ettirmeyi hedefliyor.