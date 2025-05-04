Sivasspor'da Galatasaray kutlaması istifa getirdi!
Sivasspor'un Galatasaray'a 4-1 mağlup olduğu maç sonrasında, Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın Osimhen ile fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler gelmişti. Gelen tepkiler üzerine Yıldız görevinden istifa etti.
Süper Lig'de Galatasaray'a 4-1 kaybeden Sivasspor'da Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın sosyal medyadaki fotoğrafları nedeniyle görevinden istifa etti.
Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın çocuklarıyla birlikte Galatasaray'ın 4-1'lik Sivasspor galibiyetinin kutladığı yönünde paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Bu yaşananların ardından resmi açıklama yapıldı.
İşte gündem olan o fotoğraf:
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Dün akşam oynanan Galatasaray - Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından, As Başkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir.
Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir."