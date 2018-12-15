Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 5 maçta 13 puan topladı! Son olarak ligin 16. haftasında Ankaragücü'nü 4-0 yenen Sivasspor 3'te 3 yaptı.
Sivasspor yönetimi, Beşiktaş deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından yoluna 46 yaşındaki Hakan Keleş ile devam etmeye karar vermişti. Keleş yönetiminde deplasmanda Beşiktaş'ı yenen kırmızı-beyazlılar, 13. haftada ise evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, ligin 14. haftasında ise deplasmanda lider Başakşehir'i 1-0'la geçti. Yiğido 15. haftada da Göztepe'yi evinde 2-0 yendi. Son olarak yine evinde MKE Ankaragücü'nü 4-0 deviren Hakan Keleş yönetimindeki Sivasspor 5 maçta 13 puan topladı.
İlk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor'un başında yaşayan Hakan Keleş, ligin 11. haftasında 11 puanla devraldığı kırmızı-beyazlı ekibi 5 haftada 24 puana taşıdı. Öte yandan 3'te 3 yapan Sivasspor'un yenilmezlik serisi ise 6 maça çıkttı.
Sivasspor 5 haftalık süreçte rakip ağları 9 kere havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.
46 yaşındaki Hakan Keleş, futbolculuk döneminde Edirnespor, Bursaspor, Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Çanakkale Dardanelspor'da forma giydi. 2008 yılında Ankaragücü U15 takımında teknik direktörlük yapan Keleş, 2009-2010 sezonda ise Giresunspor U15 takımında görev yaptı.
2012 yılında Ankaragücü'nde yardımcı antrenörlük yapan Hakan Keleş'in bu sezon ise yolu Sivasspor ile kesişti...
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