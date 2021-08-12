UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk ediyor.

SİVASSPOR - DİNAMO BATUMİ

STAT: 4 Eylül Stadı

HAKEM: Ricardo de Burgos

SAAT: 21.00

YAYIN: TRT Spor

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, James

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Avrupa kupalarında daha önce 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Söz konusu mücadelelerde 19 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 30 gol gördü.