UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk ediyor.
SİVASSPOR - DİNAMO BATUMİ
STAT: 4 Eylül Stadı
HAKEM: Ricardo de Burgos
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT Spor
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, James
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
Avrupa kupalarında daha önce 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Söz konusu mücadelelerde 19 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 30 gol gördü.
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