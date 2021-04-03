Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
SAAT: 16.00
HAKEM: Mete Kalkavan
STAT: Sivas Yeni 4 Eylül
YAYIN: beIN SPORTS
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban
30. RANDEVU
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.
Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.
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