Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

SAAT: 16.00

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Sivas Yeni 4 Eylül

YAYIN: beIN SPORTS

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban

30. RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.