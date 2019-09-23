Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR

STAT: 20.00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 2

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

YEDEKLER: Ali Şaşal, Ziya, Papp, Fatih, Derlek, Traore, Andrade, Volkan, Vieira, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim, Doğan Erdoğan, Safa, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Muhammet, Koray Kılınç

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

6 İSİM SAKAT

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları bulunuyor. Ligde Gençlerbirliği maçında son 20 dakikada oyuna giren, Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada görev alan İngiliz golcü Daniel Sturridge de, sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 27. kez karşı karşıya... İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor'un 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

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