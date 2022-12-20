Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

Dünyanın en yaygın cilt problemlerinden biri olan akne ile hemen hemen herkesin bir dönem başı derde girmiştir. Yaklaşık olarak dünya nüfusunun yüzde 10'unda görülen sivilce problemlerinin altında yatan birçok neden olabileceği gibi en belirginlerinden biri ise tüketilen besinlerdir. Sivilce oluşumunu önlemenin en önemli kuralı cildinizi temiz tutmak ve sebum üretimini kontrol altına almaktır. Ancak cildiniz için bakım yapmak kadar tükettiğiniz besinlerde büyük önem taşır. Çünkü bazı besinler cildin aşırı yağlanmasına neden olarak sivilce ve akne oluşumunu tetikliyor. Her ne kadar düzenli bakım yapsanız da bu besinleri tüketmeyi bırakmadığınızda yüzünüzdeki sivilceler çoğalmaya devam ediyor. Peki, sivilceye neden olan besinler nelerdir? İşte uzak durmanız gereken sivilce yapan besinler…

ABONE OL
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    Sağlıklı bir vücut bütünlüğünü korumak için cildimiz sanıldığından çok daha büyük önem teşkil eder. Genel sağlığı korumak adına cildimizi göz ardı etmemek gerekiyor. Uzmanlar cilt sağlığının mutlulukla doğrudan bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Öyle ki yüzümüzde çıkan büyük bir sivilce bile moralimizin bozulmasına yetiyor. Bu nedenle cildimizin sivilcelerden arınmış ve pürüzsüz olması sanıldığından çok daha büyük anlam taşıyor. Cilt sağlığınızı korumak ve cildinizin pürüzsüz olmasını sağlamak için ise beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Bazı besinler cilt sağlığını koruyarak cildi besliyor ve onarıyor. Ancak bazı besinler de cildin aşırı yağlanmasına sebep olarak sivilce, akne ve siyah nokta gibi cilt problemlerinin oluşmasını tetikliyor. Sebum ve keratin üretimi, akneye neden olan bakteriler, hormonlar, tıkanmış gözenekler ve iltihaplanma dahil olmak üzere birçok faktör sivilcelenmeye sebep oluyor. Peki, sivilce çıkaran yiyecekler nelerdir? İşte sivilce problemi yaşayan kişilerin uzak durması gereken yiyecekler
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    HASSASİYETİNİZİN OLDUĞU GIDALAR

    Akne temelinde inflamatuar olan bir hastalıktır. Yani herkeste meydana gelen ve bağışıklık sisteminin vücudu çeşitli hastalık veya yaralanmalara karşı korumak amacıyla oluşturduğu bir tepki. Gıda hassasiyetleri, bağışıklık sisteminiz gıdaları yanlışlıkla bir tehdit olarak algıladığında ve ona karşı bir bağışıklık saldırısı başlattığında ortaya çıkar. Gıda duyarlılığı testiyle neye alerjiniz olup olmadığını öğrenerek sivilcelenmelerden kurtulabilirsiniz.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    PEYNİR ALTI SUYUNDAN YAPILAN PROTEİN TOZLARI

    Bu popüler besin takviyesi de sivilceye sebep oluyor. İçinde lösin ve glutamin amino asitleri bulunan bu amino asitler, cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesini ve bölünmesini sağlayarak akne oluşumuna katkıda bulunabilir  Peynir altı suyu proteinindeki amino asitler ayrıca vücudu, akne gelişimiyle bağlantılı olan daha yüksek insülin seviyeleri üretmeye teşvik edebilir.

    Az miktarda veri, peynir altı suyu proteini tozu almak ile akne geliştirmek arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    ŞEKERLİ YİYECEKLER

    Aşırı şekerli yiyecekleri sıklıkla tüketmek ciltte sivilce artışına sebep oluyor. Şeker oranı yüksek olan yiyecekler insülin seviyesinin aniden yükselmesi sebum üretimini artırarak cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesine sebep oluyor. Bu durumda da ciltte sivilceler meydana geliyor.

    Yapılan araştırmalar aşırı şekerli yiyecekler tüketenlerin tüketmeyenlere oranla sivilce sorununa daha çok meyilli olduğunu ortaya koyuyor.

    Sivilce sorunu yaşıyorsanız başta ekmek olmak üzere pirinç, şeker, şekerlemeler, asitli ve şekerli içecekler, bal, mısır şurubu, akçaağaç şurubu gibi şeker içeren besinlerden uzak durmanız gerekiyor.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    HAZIR GIDALAR

    Fast-Food diye adlandırdığımız hazır ve işlenmiş gıdalar da sivilce oluşumuna sebep oluyor. Sık sık fast food tüketen kişilerde ciltte sivilce gelişiminin yüzde 24 oranında daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu besinler genellikle aşırı yağlı olduğu için cildinde yağlanmasına sebep oluyor. Bu sebeple de ciltte gözenekler tıkanıyor ve sivilce oluşuyor.

    Cildiniz yağlıysa ve sivilce sorunu yaşıyorsanız hamburger, sosisli sandviç, bol yağlı patates kızartması, kızarmış tavuk gibi yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    SÜT ÜRÜNLERİ

    Süt ürünleri vücut sağlığı ve vücut gelişimi açısından çok önemlidir. Ancak sütlü gıdaları fazla tüketmek cilt sağlığını bozabiliyor. Çünkü sütün insülin seviyesini yükselttiği biliniyor.

    Süt ve süt ürünleri, ciltte sivilce oluşumuna yol açabiliyor. İnek sütü, yağlı peynir, yağlı yoğurt sivilceleri artırabiliyor.

    Yine yapılan araştırmalarda inek sütünün içerisinde bulunan amino asitlerin, karaciğerin daha fazla IGF-1 üretmesine neden olduğu ve bu durumun sivilce oluşumunu tetiklediği söylenmektedir. 
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    ÇİKOLATA

    Çikolata tüketimini ve sivilce arasındaki bağlantı yıllardır araştırılıyor. Yapılan araştırmalara göre çikolata tüketmek sivilceye neden olan bakterileri çoğaltıyor.

    Günde 2 kez bitter çikolata yiyen kişilerde 2 hafta içerisinde sivilce probleminin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

    Eğer sivilce sorunu yaşıyorsanız mutluluk hormonu veren ve tatlı krizlerini engelleyen çikolatadan uzak durmanız gerekir.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    KURU YEMİŞLER

    Kuru yemişlerin içerisinde omega-6 yaş asitleri bulunur. Kuru yemişler antioksidan, vitamin, mineral ve omega 3 bakımından zengin besinlerdir.

    Vücut için çok sağlıklı oldukları için tamamen beslenme listesinden çıkarılması önerilmez. Ancak kuru yemişleri aşırı tüketmemek gerekir. İçerisinde sağlıklı yağlar barındıran bu yiyecekler cildin yağlanmasına sebep olabilir.

    Bunun yerine ceviz, badem, çam fıstığı gibi omega 6 yağ asidi bakımından fazla zengin olan kuru yemişlerin tüketimini sınırlandırabilirsiniz.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    KAFEİN

    Kahve ve çay gibi kafein içeren içecekler, vücuttaki suyun daha hızlı atılmasına neden olduğu için cildine iyi gelmeyebilir. Vücudunun ihtiyacı olan suyu, fazla kafein tüketerek atmak, bir noktadan sonra cildinin kurumasına ve sebum dengesinin bozulmasına neden olabilir.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    YAĞLI YİYECEKLER

    Doymuş yağ tüketmek, vücutta sebum üretimini artırabiliyor. Sebum üretimi arttığında da cilt yağlanabiliyor, gözenekler genişleyebiliyor ve siyah noktalar ile sivilcelere davet çıkabiliyor. Bu yüzden yediğin yemeklerde doymuş yağ yerine zeytinyağını tercih edebilirsin. Özellikle kızartmalar, acı ve baharatlı yemekleri mümkün olduğunca azaltabilirsin.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    ACILI YİYECEKLER

    Acı, kırmızıbiber ve domates ürünleri gibi baharatlı yiyecekleri sınırlayın. Bu besinler sivilceye direkt olarak neden olmaz, ancak sivilce kızarıklıklarını artırabilir. Çünkü yüzdeki kan akışını ve dolaşımını arttırırlar.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    RAFİNE TAHILLAR VE ŞEKER AKNENİN EN BÜYÜK DOSTU

    Ekmek, kraker, makarna, pirinç, gazlı ve şekerli içecekler, tatlılar, çikolatalar, hamur işleri sivilce yapan başlıca gıdalar arasında. Çünkü rafine karbonhidratlar kan şekeri ve insülin seviyelerini arttırır. Kan dolaşımında hızlıca emildikleri için kan şekerini yükseltir. Yüksek insülin androjen hormonlarını daha aktif hale getirdiği için cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesine sebep olur. Bu da sebum üretimini arttırıp akneye sebep olur.

    Özetle çok fazla rafine karbonhidrat yemek kan şekeri ve insülin seviyelerini artırabilir ve akne gelişimine katkıda bulunabilir.
  • Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

    OMEGA-6 AÇISINDAN ZENGİN OLAN BESİNLERİN SİVİLCE YAPTIĞI KANITLANDI

    Çok miktarda omega-6 yağ asidi içeren beslenme şekli de akne yapıyor.

    Peki omega-6 hangi yiyeceklerde var?

    Badem, uskumru, somon, fındık, ceviz, keten tohumu, sardunya, semizotu, yulaf, kaju, tavuk, badem, susam yağı, mısır özü yağı, kakao yağı. Esasen Omega 6 bitkisel yağlarda bulunur.

    Düzensiz ve sağlıksız bir tüketimde Omega-6 yağ asitleri vücudu iltihaplı bir duruma iter ve bu da akne şiddetini arttırır. Tam tersine ise omega-3 yağ asitleri ile takviye, iltihaplanma seviyelerini düşürür ve akne şiddetini azaltır.

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.