Sivilce sıkmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken sivilce sıkma orucu bozar mı?

Bunlardan biri de ciltle ilgili bir durum olan sivilce sıkma konusu… Oruçluyken fark edilen bir sivilcenin sıkılması ile kan çıkması sonucunda birçok kişi sivilce sıkma orucu bozar mı sorusunu dile getiriyor. Bu noktada da Diyanet’in görüşleri, oruç ibadetinin doğru anlaşılması açısından oldukça önem taşıyor…

Oruç Tutmak

Oruç tutmak, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yalnızca yeme ve içmeden uzak durmak anlamına gelmez. Aynı zamanda sabır, irade ve bilinç gerektiren manevi bir süreç ve ibadettir. İmsak vaktiyle birlikte başlayan bu süreçte kişi oruç tutmaya niyet eder ve gün boyunca bu niyeti korumaya özen gösterir. Sahur ise oruca hazırlık yapılan ve niyetin tazelendiği önemli bir zaman dilimidir. Oruçlu kişinin gün içerisinde karşılaştığı bazı durumlar ise tamamen istem dışı gerçekleşebilir. Bu nedenle orucu bozar mı sorusu değerlendirilirken, davranışın kasıtlı olup olmadığı büyük önem taşır. Oruç, kişinin nefsini terbiye etmesini, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve manevi yönünü güçlendirmesini amaçlar. Bu bağlamda sivilce sıkma gibi günlük ve çoğu zaman refleks olarak yapılan bir davranış, oruç tutmak açısından ayrı bir değerlendirmeye alınır.

REKLAM Orucu Neler Bozar? Orucu bozar mı sorusu içinde birçok konu ayrı ayrı merak ediliyor. Önemli bir ibadet olan oruç dönemi ile ilgili uyulması gereken kurallar, İslam dininde açık ölçülerle belirlenmiştir. Yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerin orucu bozduğu konusunda genel bir görüş birliği olsa da elbette bazı olay ve durumlarla ilgili kurallar hala merak edilir. Orucu bozan durumların ortak noktası, dışarıdan alınan bir maddenin doğrudan mideye ulaşmasıdır. Bunun dışında ilaç kullanımı, serum takılması, sigara içilmesi gibi bazı durumlar da orucu bozar mı başlığı altında ele alınır. Akla takılan bu sorulardan biri de sivilce sıkma orucu bozar mı sorusudur. Bu noktada merak edilen konulardan biri de vücuttan çıkan kanın oruç üzerindeki etkisidir. Burun kanaması, diş eti kanaması ya da küçük kesikler gibi durumlarda çıkan kan, tek başına orucu bozmaz. Sivilce sıkma sırasında oluşan kanama da bu kapsamda değerlendirilir. Ancak önemli olan çıkan kanın yutulup yutulmaması konsudur. Eğer kan ağız yoluyla mideye ulaşırsa bu durum orucu bozar mı sorusunun farklı değerlendirilmesine neden olabilir.