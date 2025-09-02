Sivilceler daha çok çenenizde mi çıkıyor alnınızda mı? Sivilcenin yüzünüzün neresinde çıktığı sandığınızdan çok şey anlatıyor!

Yüzünüzdeki sivilcelerin yerleşim yeri sandığınızdan çok daha fazlasını anlatabilir. “Face mapping” denilen bu yaklaşım, çene ve alın gibi belirli bölgelere sık çıkan sivilcelerin hormonal dengesizlikten stres ya da cilt bakım rutinlerine kadar pek çok farklı nedenin belirtisi olabileceğini öne sürer...

ALIN VE T-ZONE: AŞIRI YAĞ ve KOMEDONLAR

Alın, burun ve çeneyi oluşturan “T-bölgesi”, ciltte sebum üretiminin fazla olduğu bir bölgedir. Bu fazlalık gözenek tıkanıklıklarına, siyah ve beyaz noktaların oluşmasına yol açar. Ayrıca saç ürünleri, özellikle yağlı ya da balmumu içerenler, alın bölgesine bulaşarak “pomade acne” dediğimiz, ürün kaynaklı sivilceler oluşturabilir.

ÇENE VE ÇENE HATTI: HORMONAL ÖYKÜ

Çene ve çene hattında çıkan sivilceler sıklıkla hormonal dalgalanmalarla ilişkilendirilir. Özellikle adet döngüsü öncesi dönemde kadınlarda sık görülür. Androjen hormonlar, sebum üretimini tetikleyerek gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir.

YANAKLAR: TEMAS YA DA DIŞ ETKENLER

Yanaklardaki sivilceler genellikle bakterilerin ya da sürekli sürtünmenin sonucu ortaya çıkar. Kirli telefon, yatak çarşafı, makyaj fırçaları ve fiziksel temas gibi etkenler bu bölgede “acne mechanica” adı verilen sürtünme kaynaklı sivilceleri tetikleyebilir.