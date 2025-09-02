Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sivilceler daha çok çenenizde mi çıkıyor alnınızda mı? Sivilcenin yüzünüzün neresinde çıktığı sandığınızdan çok şey anlatıyor!

        Yüzümüzde beliren sivilce sadece estetik bir sorun olmanın ötesinde, bazen vücudumuzun bize gönderdiği gizli mesajlar olabilir. "Face mapping" denilen bu yöntem, sivilcelerin yerlerine bağlı olarak hormonal dalgalanmaları, hijyen alışkanlıklarını veya stres ve diyet gibi içsel etkenleri gözler önüne seriyor. Peki, çene ve alın arasındaki fark gerçekten önemli mi?

        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 08:30 Güncelleme: 02.09.2025 - 08:30
        Sivilce çenenizde mi çıkıyor alnınızda mı?
        Yüzünüzdeki sivilcelerin yerleşim yeri sandığınızdan çok daha fazlasını anlatabilir. “Face mapping” denilen bu yaklaşım, çene ve alın gibi belirli bölgelere sık çıkan sivilcelerin hormonal dengesizlikten stres ya da cilt bakım rutinlerine kadar pek çok farklı nedenin belirtisi olabileceğini öne sürer...

        ALIN VE T-ZONE: AŞIRI YAĞ ve KOMEDONLAR

        Alın, burun ve çeneyi oluşturan “T-bölgesi”, ciltte sebum üretiminin fazla olduğu bir bölgedir. Bu fazlalık gözenek tıkanıklıklarına, siyah ve beyaz noktaların oluşmasına yol açar. Ayrıca saç ürünleri, özellikle yağlı ya da balmumu içerenler, alın bölgesine bulaşarak “pomade acne” dediğimiz, ürün kaynaklı sivilceler oluşturabilir.

        ÇENE VE ÇENE HATTI: HORMONAL ÖYKÜ

        Çene ve çene hattında çıkan sivilceler sıklıkla hormonal dalgalanmalarla ilişkilendirilir. Özellikle adet döngüsü öncesi dönemde kadınlarda sık görülür. Androjen hormonlar, sebum üretimini tetikleyerek gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir.

        YANAKLAR: TEMAS YA DA DIŞ ETKENLER

        Yanaklardaki sivilceler genellikle bakterilerin ya da sürekli sürtünmenin sonucu ortaya çıkar. Kirli telefon, yatak çarşafı, makyaj fırçaları ve fiziksel temas gibi etkenler bu bölgede “acne mechanica” adı verilen sürtünme kaynaklı sivilceleri tetikleyebilir.

        ANTİK YAKLAŞIM: GELENEKSEL YÜZ HARİTALARI

        Çin ve Ayurveda gibi geleneksel tıp sistemlerinde, yüzün belirli bölgeleri, vücudun organ ve sistemleriyle ilişkilendirilir. Örneğin alın sindirim sistemiyle, çene üreme sistemleriyle, kaş arası karaciğerle ilişkilendirilir. Ancak modern bilim bu yaklaşımların daha çok sembolik ve ampirik olduğuna dikkat çeker; kesin bağlar henüz kanıtlanmamıştır.

        MODERN DERMATOLOJİ: BÜTÜNSEL DEĞERLENDİRME

        Dermatologlar yüz haritalarını tek bir tanı yöntemi olarak kullanmaz; ancak sivilcelerin tekrar ettiği bölgeler tedaviye ışık tutabilir. Hormonal, genetik, hijyen, stres, diyet ve ürün etkileşimleri gibi birçok faktör, değerlendirmede birlikte ele alınır.

        ÖNLEME VE BAKIM İPUÇLARI

        Sivilceleri önlemek için nazik bir cilt temizliği, gözenek açıcı salisilik asit veya benzoil peroksit gibi aktif maddeler kullanımı, hijyenli yüzey ve ürünlerle temasın sağlanması önemlidir. Ayrıca telefon, yastık kılıfları ve makyaj malzemelerinin temizliği ihmal edilmemelidir. Hormonal kaynaklı sivilcelerde ise dermatolog ve gerekirse kadın/doğum uzmanı ile iş birliği yapılabilir.

        Kaynak: Health, Cleveland Clinic

