SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD), 1968’den beri düzenlediği yılın en iyi filmleri oylamasında Türkiye’de gösterime giren tüm yapımlar çeşitli kategorilerde değerlendiriliyor. SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen ödüllerde 2025’te sinemalarda vizyona giren Türkiye yapımı filmler dikkate alınırken ayrıca belgesel, kısa film ve dijital platform gösterimleri gibi dallarda da ödüller dağıtılıyor.

Bu yıl 58. kez gerçekleştirilen SİYAD Ödülleri’nde toplam 19 dalda ödüller sahiplerini buldu. İstanbul Modern’de düzenlenen töreni oyuncu Ece Dizdar sunarken sinema sektörünün farklı yakalarından pek çok isim bir araya geldi. Geceye damga vuran film ise Gündüz Apollon Gece Athena oldu. Emine Yıldırım imzalı yapım En İyi Film, En İyi Senaryo, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ve Giovanni Scognamillo Fantastik Film ödüllerini kazanırken onu üçer ödül kazanan Yeni Şafak Solarken ve O da Bir Şey mi filmleri takip etti. Gürcan Keltek imzalı Yeni Şafak Solarken En İyi Yönetmen ödülünün yanı sıra En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Müzik ödüllerini de kazandı.

Gündüz Apollon Gece Athena

Oyuncu ödüllerinde ise Pelin Esmer imzalı O da Bir Şey mi filmi dikkat çekti. Filmin başrolünü üstlenen Merve Asya Özgür, Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü’nü kazanırken İpek Bilgin ise aynı filmdeki performansıyla Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü’nü kazandı. Erkek kategorilerinde ise En İyi Erkek Oyuncu Performansı Ödülü’nü Ahmet Rıfat Şungar (Gecenin Kıyısı), Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı Ödülü’nü ise Barış Gönenen (Gündüz Apollon Gece Athena) kazandı.

'O da Bir Şey mi'

SİYAD üyeleri ayrıca, Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film kategorisinde Aybüke Avcı’nın Domates, Biber, Depresyon filmini, belgesel kategorilerinde ise Orhan Eskiköy’ün Ev ve Çağla Gillis’in E Blok, Daire 5 filmlerini ödüllendirdi. En İyi Kısa Film ödülü Kirpik filmine giderken Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil) filminin yönetmeni Toprak Işık’ın oldu.

'Yeni Şafak Solarken'

Törende ayrıca Biket İlhan ve Selma Güneri’ye onur, Susma Bitsin’ne ise emek ödülü takdim edildi. Biket İlhan, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay’ın konuşmasıyla sahneye davet edilirken Selma Güneri ise ödülünü Ediz Hun’un elinden aldı.

58. SİYAD Ödülleri tam listesi şöyle:

EN İYİ FİLM

Gündüz Apollon Gece Athena

EN İYİ YÖNETMEN

Gürcan Keltek (Yeni Şafak Solarken)

EN İYİ SENARYO

Emine Yıldırım (Gündüz Apollon Gece Athena)

CAHİDE SONKU EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Merve Asya Özgür (O da Bir Şey mi)

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Ahmet Rıfat Şungar (Gecenin Kıyısı)

YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

İpek Bilgin (O da Bir Şey mi)

YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Barış Gönenen (Gündüz Apollon Gece Athena)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Peter Zeitlinger (Yeni Şafak Solarken)

EN İYİ MÜZİK

Son of Philip (Yeni Şafak Solarken)

EN İYİ KURGU

Rainer Nigrelli (Gecenin Kıyısı)

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Elif Taşçıoğlu (O da Bir Şey mi)

DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YERLİ FİLM

Domates, Biber, Depresyon (Yönetmen: Aybüke Avcı)

EN İYİ BELGESEL

Ev (Yönetmen: Orhan Eskiköy)

EN İYİ KISA BELGESEL

E Blok, Daire 5 (Yönetmen: Çağla Gillis)

EN İYİ KISA FİLM

Kirpik (Yönetmen: Doğa Kılcıoğlu Esen)

GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ

Gündüz Apollon Gece Athena (Yönetmen: Emine Yıldırım)

AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ

Toprak Işık (Yaşarım Bence [Müzisyen Olan Değil] filmiyle)

VİZYONA GİREN EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİLEN EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Tren Düşleri (Train Dreams)

ONUR ÖDÜLÜ

Biket İlhan

ONUR ÖDÜLÜ

Selma Güneri

TUNCAN OKAN SİNEMA EMEK ÖDÜLÜ

SusmaBitsin