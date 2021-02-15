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SİYAD Onur Ödüllerinin sahipleri belli oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD),bu yılki Onur Ödülleri'nin oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı Can Candan'a, Emek Ödülü'nün ise Cine Majestic Sinemaları'nda makinist olarak görev yapan emektar sinema çalışanı Ali Koçoğlu'na verileceğini açıkladı

SİYAD Onur Ödüllerinin sahipleri belli oldu
HABERTURK.COM

Mart ayında düzenlenecek olan 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni'nde, derneğin bu yılki Onur Ödülleri'ne layık gördüğü oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan'a ödülleri verilecek. Bu yılki Emek Ödülü ise Cine Majestic Sinemaları'nda uzun süredir makinist olarak emek veren Ali Koçoğlu'na takdim edilecek.

Daha önce 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri adaylarını açıklayan SİYAD, kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da duyurdu. 2020 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, Mart ayında gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

Nur Sürer

SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları:
Bina - Orçun Behram
Bir Annenin Sonatı (Kısa Metraj) - Fehmi Öztürk
Free Fun (Kısa Metraj) - Fehmi Öztürk
Peri: Ağzı Olmayan Kız - Can Evrenol
Tapınak(Kısa Metraj) - Murat Uğurlu

SİYAD Kısa Film Ödülü adayları:
Büyük İstanbul Depresyonu - Zeynep Dilan Süren
Paydos - Öykü Orhan
Sürgünde Bir Yıl - Malaz Usta
Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye - Yavuz Akyıldız
Yara - Onur Güler

SİYAD Orta-Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları:
Ah Gözel İstanbul - Zeynep Dadak
Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü - Alper Şen
Hayalimdeki Sahneler - Metin Akdemir
Maddenin Halleri - Deniz Tortum
Mimaroğlu - Serdar Kökçeoğlu
Miss Holokost Survivor - Eytan İpeker

SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları:
Buluşma - Nurbanu Asena
Cemile Sezgin – Aylin Kuryel, Raşel Meseri
Oyuncakçı Saklı Yadigarlar - Yağmur Kartal
Seval - Ahmet Keçili
Silivri'den Mektuplar (Letters from Silivri) - Adrian Figuero

SİYAD Onur Ödülü sahipleri:

NUR SÜRER: 1954 Bursa doğumlu olan Nur Sürer, lise öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte yedi yıl İsviçre'de yaşadı. İstanbul'a döndükten sonra bir süre fotomodellik yapan Sürer, ilk olarak Bereketli Topraklar Üzerinde (1979) filminde başrolde yer aldı, ardından Bir Günün Hikayesi'ndeki (1980) performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı; Uçurtmayı Vurmasınlar'daki (1989) performansı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanmasını sağladı. Sürer ayrıca Sır Çocukları'ndaki performansıyla da Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Umuda Yolculuk (Reise der Hoffnung, 1990) gibi bazı uluslararası yapımlar dahil 30'dan fazla sinema filminde oynayan Sürer son yıllarda ayrıca televizyon dizilerinde de rol almaktadır.

CAN CANDAN: 1969 İstanbul doğumlu olan Can Candan, lisans öğrenimini ABD'deki Hampshire College'da tamamladıktan sonra sanatta yeterlilik derecesini yine ABD'deki Temple University'de film ve medya sanatları programından aldı. İlk video çalışması, ırk ayrımcılığı karşıtı bir boykot kampanyası için çektiği Boycott Coke (1989) adlı ajit-prop video olan Candan'ın ilk uzun metraj belgeseli ise Almanya'daki Türk göçmenler hakkındaki Duvarlar, Mauern, Walls (2000). Candan'ın diğer uzun metraj belgesel çalışmaları, üniversite giriş sınavları hakkındaki 3 Saat (2008) ile LGBTİ+ gençlerin ebeveynlerinin deneyimlerini aktaran Benim Çocuğum (2013). Kurdish Documentary Cinema in Turkey (2016) adlı kitabın editörlüğünü Suncem Koçer'le ortaklaşa yapan Candan, docİstanbul Belgesel Çalışmaları Merkezi'nin kurucuları arasındaydı. Candan halen Boğaziçi Üniversitesi'nde film dersleri veriyor.

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