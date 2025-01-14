SİYAD yılın en İyi uluslararası filmlerini seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2024 yılının en iyi uluslararası filmlerini seçti. Hem yıl içinde sinema salonlarında vizyona giren hem de dijital platformlarda gösterilen uluslararası filmlerin değerlendirildiği 2024’ün en iyi uluslararası filmleri SİYAD üyelerinin oylarıyla belli oldu.

Vizyona giren filmler arasında Jonathan Glazer’in yönettiği ‘İlgi Alanı’ (The Zone Of Interest), 2024’ün en iyi filmi seçildi. 2023 yılında Cannes’da Büyük Ödül aldıktan sonra, Oscar’da da En İyi Uluslararası Film ve ses tasarımı ödüllerine değer bulunan film son yılların en çarpıcı yapımlarından.

Anora

Listenin ikinci sırasında 2024’te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen Sean Baker imzalı ‘Anora’ yer aldı. Alexander Payne’in yönettiği ‘Geride Kalanlar’ (The Holdovers) ise SİYAD’in seçiminde üçüncü oldu.

Sararmış Yapraklar

2024 yılında Türkiye’deki ilk gösterimi dijital platformlarda yapılan filmlerin dahil edildiği oylama sonucunda ise Finlandiyalı Aki Kaurismäki’nin Cannes Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülüne değer görülen filmi ‘Sararmış Yapraklar’ (Kuolleet lehdet) yılın en iyisi seçildi. Listenin ikinci sırasında Wim Wenders imzalı “Mükemmel Günler” (Perfect Days) yer alırken, üçüncü sırada Andrea Arnold’ın yılın çok konuşulan filmi “Kuş” (Bird) yer aldı.

SİYAD üyelerinin hem vizyon hem de dijital platformlarda gösterilen yerli yapımlar arasından en iyileri seçeceği oylama ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. 2024 yılında sinema salonları ve dijital platformlarda seyirciyle buluşan uluslararası filmlerin SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen "en iyi 10 film" listeleri şöyle:

Geride Kalanlar

2024’TE VİZYONA GİREN EN İYİ ULUSLARARASI 10 FİLM

İlgi Alanı (The Zone Of Interest) / Yönetmen: Jonathan Glazer

Anora / Yönetmen: Sean Baker

Geride Kalanlar (The Holdovers) / Yönetmen: Alexander Payne

Öğretmenler Odası (Das Lehrerzimmer) / Yönetmen: İlker Çatak

Zavallılar (Poor Things) / Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Emilia Pérez / Yönetmen: Jacques Audiard

Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail) / Yönetmen: Adam Elliot

Yandaki Oda (The Room Next Door) / Yönetmen: Pedro Almodóvar

Cevher (The Substance) / Yönetmen: Coralie Fargeat

En Sevdiğim Pastam (Keyke mahboobe man) / Yönetmenler: Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

Mükemmel Günler

2024’TE DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİLEN EN İYİ ULUSLARARASI 10 FİLM