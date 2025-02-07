Siyah Kalp 19. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, 6 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin son bölümünde Samet büyük sırrını doktora açıklarken Nihayet'in onu duyduğundan habersizdir. Öte yandan babası için Kapadokya'ya dönen Cihan, Melek ile karşılaşır. Siyah Kalp 19. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 6 Şubat 2025 Show TV Siyah Kalp son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp 19. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin son bölümünde Cihan, Melek’e olan aşkını yüzüne söyleyemese de Melek bir kez daha onun duygularını anlayacaktır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 19. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
SİYAH KALP’İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Samet büyük sırrını doktora açıklarken Nihayet’in onu duyduğundan habersizdir. Babası için Kapadokya’ya dönen Cihan Melek ile karşılaşır.
Cihan, Melek’e olan aşkını yüzüne söyleyemese de Melek bir kez daha onun duygularını anlayacaktır.
Sevilay ve Nuh ikilisi ise, Sevilay’ın resmen özgür olacağı günü beklemektedir.
Sumru artık eski hayatını tamamen geride bırakırken çocuklarıyla ve Tahsin ile mutludur.
Bir gün Esat ve Harika’nın da onun yanında olacağına inanır.
Şansalanlar Samet için birlik olmuşken onları büyük bir sürpriz beklemektedir.
SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE
6 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 19. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.