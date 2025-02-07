Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp 19. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin son bölümünde Cihan, Melek’e olan aşkını yüzüne söyleyemese de Melek bir kez daha onun duygularını anlayacaktır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 19. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.