'Siyah Kalp'in 32'nci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

'Siyah Kalp'in 32. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Nuh’un hastalığını öğrenen aile bireyleri perişan olurken, Sevilay Nuh’un yanında yer alıyor. Yeni başlangıçlara adım atan Esat, kardeşlerinden ve annesinden özür diliyor. Değişen dengeler, yeni bölümde yaşanacaklara dair merak uyandırırken Nihayet Nuh’un ameliyat kararını sorguluyor. Tanıtımın finalinde, Nuh ve Sevilay’ın buruk evliliği duygu dolu anlar yaşatıyor. Nuh’un iyileşip iyileşemeyeceği ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.