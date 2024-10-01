'Siyah Kalp'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Siyah Kalp’in 4. Bölüm Ön İzleme Sahnesi ;

Sumru haksız olduğunu Nuh ve Melek’e söylüyorken Samet ile kurduğu aileye bu konuyu yansıtmamalarını istiyor. Nuh ve Melek, Sumru’yu bencillikle suçluyor.

“İNSANDA BİRAZ ANNELİK OLUR!”

Nuh ve Melek sadece Sumru’nun niye çekip gittiğini öğrenmek istiyorken Sumru, çocuklarının gerçeği öğrenmek değil sadece kendisine acı çektirmek istediğini düşünüyor.

'SİYAH KALP’İN 4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İkizlerle ilgili sırrın yüküyle yalnız başa çıkamayan Sumru, sonunda annesine gerçekleri anlatır. Nihayet, duydukları karşısında neye uğradığını şaşırır. Nuh ve Melek’in Sumru’ya verdiği süre dolmak üzeredir. Melek, Nuh’a göre daha temkinli olsa da Nuh oldukça kararlıdır. Sonuçları ne olursa olsun yolundan dönmek istemez.