'Siyah Kalp'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
SHOW TV'nin, perşembe akşamları ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.
Siyah Kalp’in 4. Bölüm Ön İzleme Sahnesi ;
Sumru haksız olduğunu Nuh ve Melek’e söylüyorken Samet ile kurduğu aileye bu konuyu yansıtmamalarını istiyor. Nuh ve Melek, Sumru’yu bencillikle suçluyor.
“İNSANDA BİRAZ ANNELİK OLUR!”
Nuh ve Melek sadece Sumru’nun niye çekip gittiğini öğrenmek istiyorken Sumru, çocuklarının gerçeği öğrenmek değil sadece kendisine acı çektirmek istediğini düşünüyor.
'SİYAH KALP’İN 4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
İkizlerle ilgili sırrın yüküyle yalnız başa çıkamayan Sumru, sonunda annesine gerçekleri anlatır. Nihayet, duydukları karşısında neye uğradığını şaşırır. Nuh ve Melek’in Sumru’ya verdiği süre dolmak üzeredir. Melek, Nuh’a göre daha temkinli olsa da Nuh oldukça kararlıdır. Sonuçları ne olursa olsun yolundan dönmek istemez.
Melek’e karşı duyguları gittikçe yoğunlaşan Cihan, kendini iyice çıkmazda bulur. Bir tarafta düştüğü durumdan çıkış yolu ararken diğer tarafta da kendini Melek’e anlatmanın yollarını arar. Harika’nın sürprizi herkeste şok etkisi yaratır. Harika’nın hamlesi Sevilay’ı yeni adımlar atmaya sürükler. Kına gecesi Şansalanlar ve onların hayatlarına giren insanlar için bir patlama noktasıdır. Bu patlama yaşanacak daha büyük olayların fitilini ateşleyecektir.
Yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu’nun, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.