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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım: Baba olacağını haber vermek istedim

        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 11'inci bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:58
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        3'üncü tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Sevilay, yaşanılanlardan dolayı Cihan’a hesap sorarken Nuh’un yanında olmayı seçiyor. İkili arasında yaşanacaklar merak uyandırıyorken Melek’in gözyaşları içinde bir bebeği olacağını itiraf ettiği anlar tüm dengeleri altüst ediyor. Değişen dengeler yeni bölümde ‘Neler yaşanacak?’ sorusunu akıllara getiriyor.

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        Nuh ve Melek, onları kurtaran Tahsin‘in yanına yerleştiler. Cihan, ikizlerin arkasında başka bir gücün olduğuna inanıp Samet’le birlikte araştırmaya başladı. Sumru’yu ziyarete giden Cihan, Nihayet’le ikisini başka bir yere taşımayı teklif etti. Ama Sumru bunu kabul etmedi. Kendi ayaklarının üstünde durma kararı alan Sumru, iş aramaya başladı. Ancak Samet, buna izin vermeyerek Sumru’ya engel olmak için elinden geleni yaptı. Samet yaptığı basın toplantısıyla Sumru’dan boşanacağını söyleyerek tüm Kapadokya’ya ayrılıklarını ilan etti. Esat ve Harika’nın karşısına çıkarak açıklama yapmak isteyen Sumru, çocuklarının sert tepkisiyle karşılaştı.

        Nuh, Melek ve Cihan’ın internete düşen görüntülerini görünce, ikizlerin arasında tartışma yaşandı. Sevilay, bir anda Cihan’la ne zaman boşanacağını sorunca konakta ortalık yine karıştı. Hikmet’le Sevilay bu konuda bir kez daha karşı karşıya geldi. Tahsin, Cihan ve Samet’le yaptığı görüşmede, Samet’in iyileştiğini ve bunu herkesten sakladığını açıkladı. Cihan duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Nihayet, konağa dönemeyeceğini anlayınca, Sevilay’ın peşine düştü. Sevilay’a gerçek babasının başkası olduğunu söyledi.

        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
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