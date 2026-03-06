Skandalların şarkıcısı Kanye West ilk kez Türkiye'ye geliyor
Bir dönem Nazi olduğunu açıklayan, Yahudi karşıtı ve ırkçı söylemleriyle gündemde olan, ancak kısa süre önce skandal açıklamaları için özür dileyen Kanye West, Türkiye'deki ilk konserini vermek üzere İstanbul'a geliyor
24 Grammy ödüllü rap şarkıcısı Kanye West, kariyerinde ilk kez Türkiye'de konser verecek.
Son yıllarda müziğinden çok Nazi yanlısı ve Yahudi karşıtı söylemleriyle öne çıkan, ancak ocak ayında gazeteye ilan vererek özür açıklaması yapan West, 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak.
2021'de adını 'Ye' olarak değiştiren Amerikalı şarkıcı, 'YE Live In Türkiye' ismiyle gerçekleşecek organizasyonda sahne alacak.
Konser biletleri için yeistanbul.com adresi üzerinden ön kayıtlar açılmış durumda. Ön kayıt işlemleri pazartesi gününe kadar devam edecek. Kayıt yaptıran kullanıcılar biletlere erişimde öncelik hakkı kazanacak.
