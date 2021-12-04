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Makyajlı Karoq 2022'de Türkiye'ye gelecek

Skoda, daha önce çizimlerini paylaştığı kompakt SUV modeli Karoq'un makyajlı versiyonunu tanıttı. Dört yıl önce yollara çıkan model, ikinci baharını markanın yeni tasarım kimliği ile yaşayacak. Karoq'un kabininde artık daha fazla sürdürülebilir materyale yer verilirken, yeni opsiyonel Eco paketinde ise vegan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış koltuk döşemelerinin bulunduğu bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, yeni Karoq, Türkiye’de 2022 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Karoq'un, Türkiye'de Aktif Silindir Teknolojisine sahip 1.5 TSI 150 PS motor ve DSG otomatik şanzıman ile yollara çıkacağı belirtildi

Skoda makyajlı Karoq'u tanıttı
HABERTURK.COM

Çek otomobil üreticisi Skoda, makyajlı Karoq'un üzerindeki örtüyü kaldırdı. 4 yıl önce yollara çıkan ve bugüne kadar yarım milyondan daha fazla satış adedine ulaşan Karoq, makyaj ile birlikte Skoda'nın yeni tasarım kimliğine kavuştu. Otomobilin aerodinamik performansının geliştirildiği ve araca en son teknoloji asistan sistemlerin eklendiği kaydedildi.

Otomobilin yeni tasarım unsuları arasında daha geniş altıgen ön panjur, daha ince ön-arka far grubu, aerodinamik olarak optimize edilen alaşım jantlar, ön tamponda hava girişleri ve yeni arka spoyler yer alıyor. Aracın, rüzgar direnç katsayısında da yüzde 9’luk bir iyileşme sağlandığı belirtildi.

Karoq'un kabininde ise daha fazla sürdürülebilir materyale yer verilirken, yeni opsiyonel Eco paketinde, vegan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış koltuk döşemelerinin bulunduğu bildirildi.

10.25 inç’lik sanal kokpit ile tercih edilebilen Karoq’da, arka koltuklar normal konumdayken 521 litre bagaj hacmi sunulurken, koltuklar katlandığında ise bu değerin bin 630 litreye yükseldiği açıklanıyor.

Türkiye'de Aktif Silindir Teknolojisine sahip 1.5 TSI 150 PS motor ve DSG otomatik şanzıman ile satışa sunulacağı açıklanan yeni Karoq, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bayilere gelecek.

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