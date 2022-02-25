Bizimkilerde öyle değil. Herkes kendi başına kaleye gitmeye çalışıyor. Hiçbir ideal ikili yok. Sahanın hiçbir yerinde herhangi iki oyuncu arasında vasatın üzerinde bir bağ kurulmuş değil. İlk maçta da yazdım... Bu yüzden bu kötü oyunu seyredenler doğal olarak sorunun oyuncular olduğunu sanıyor. Değil. Fenerbahçe ya da bir başka büyük takımın bundan sonra kuracağı maksimum kalite üç aşağı beş yukarı budur. Mesele bu kalite seviyesinin nasıl optimize edileceğidir. Ama bu kafayla bu olmaz.