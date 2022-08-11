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Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Slovacko - Fenerbahçe maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Slovacko Fenerbahçe FB maçı S Sports şifresiz canlı izle
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Slovacko - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek

CANLI YAYIN | Slovacko - Fenerbahçe maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Slovacko Fenerbahçe FB maçı S Sports şifresiz canlı izle

STAT: Mestsky Fotbalovy Stadion
HAKEM: Nikola Dabanovic
SAAT: 20.00
YAYIN: S Sports

SLOVACKO: Nguyen; Tomic, Simko, Kadlec, Doski; Danicek, Travnik, Levin; Petrzela, Holzer, Sasinka

FENERBAHÇE: Altay; Osayi, Lemos, Szalai, Luan; İsmail; Crespo, Arda Güler, Bruma; Rossi, Serdar Dursun

Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.

FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE

Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.

JESUS'UN 4. RESMİ MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, takımı iki maç sonucunda Dinamo Kiev'e elenen deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise 3-0'lık galibiyet yaşadığı 3. maçından sonra, takımının başında 4. Avrupa maçında...

244. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

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