Slovakya: 1 - Romanya: 1 | MAÇ SONUCU EURO 2024 C Grubu son maçında Slovakya ile Romanya, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Romanya, adını lider olarak son 16 turuna yazdırdı. Slovakya ise 4 puanla 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerden biri olarak son 16'ya yükseldi.

Habertürk Giriş: 26.06.2024 - 20:54 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:54 facebook

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