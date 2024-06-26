Slovakya: 1 - Romanya: 1 | MAÇ SONUCU
EURO 2024 C Grubu son maçında Slovakya ile Romanya, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Romanya, adını lider olarak son 16 turuna yazdırdı. Slovakya ise 4 puanla 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerden biri olarak son 16'ya yükseldi.
EURO 2024 C Grubu 3. ve son maçında Slovakya ile Romanya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan müsabakayı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Slovakya'nın golünü 24. dakikada Ondrej Duda attı. Romanya'nın golünü ise 37. dakikada penaltıdan Razvan Marin kaydetti.
Son 16 turuna yükselen Romanya, grubu 4 puanla ve averaj üstünlüğüyle lider tamamladı. Slovakya ise 4 puanla 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerden biri olarak adını son 16 turuna yazdırdı.