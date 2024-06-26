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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Slovakya: 1 - Romanya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Slovakya: 1 - Romanya: 1 | MAÇ SONUCU

        EURO 2024 C Grubu son maçında Slovakya ile Romanya, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Romanya, adını lider olarak son 16 turuna yazdırdı. Slovakya ise 4 puanla 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerden biri olarak son 16'ya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 20:54 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:54
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        EURO 2024 C Grubu 3. ve son maçında Slovakya ile Romanya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan müsabakayı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Slovakya'nın golünü 24. dakikada Ondrej Duda attı. Romanya'nın golünü ise 37. dakikada penaltıdan Razvan Marin kaydetti.

        Son 16 turuna yükselen Romanya, grubu 4 puanla ve averaj üstünlüğüyle lider tamamladı. Slovakya ise 4 puanla 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerden biri olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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