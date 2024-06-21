Slovakya Savunma Bakanlığı'ndan eski hükümete suç duyurusu: "Ukrayna’ya savaş uçağı hibe edildi"

Slovakya Savunma Bakanlığı Sekreteri Igor Melicher, 2023’teki geçici hükümetin Başbakanı Eduard Heger ve Savunma Bakanı Jaroslav Nad hakkında, Ukrayna’ya 13 savaş uçağı ve hava savunma sistemi hibe edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Melicher, basına yaptığı açıklamada, Bakanlığın, Sovyet yapımı MİG 29 savaş uçakları ve Kub hava savunma sisteminin belirli bir kısmının Ukrayna’ya hibe edilmesine ilişkin Heger ve Nad hakkında suç duyurusunda bulunacağını kamuoyuyla paylaştı.

Dönemin Başbakanı Heger ve eski Savunma Bakanı Nad’ın anayasaya aykırı davrandıklarını kaydeden Melicher, bunun ayrıca yabancı bir ülkeden alınan askeri mühimmatın tasarrufuna ilişkin sözleşmeye de uymadığını savundu.