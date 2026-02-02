Habertürk
        Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı Lajcak, Epstein dosyaları nedeniyle istifa etti

        Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Miroslav Lajcak, cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili ABD tarafından paylaşılan yeni dosyalarda, ikilinin genç kadınlar hakkında e-posta alışverişinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 10:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:03
        Epstein belgeleri nedeniyle ilk istifa Slovakya'dan
        ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı 3 milyon sayfalık Epstein belgeleri nedeniyle ilk istifa Slovakya'dan geldi.

        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama Haberi Görüntüle

        Başbakan Fico'nun en yakın çalışma arkadaşlarından Lajcak, Epstein'le mailleşmeleri ve bu maillerde genç kadınları konu almaları nedeniyle istifa etti.

        Ulusal Güvenlik Danışmanı Miroslav Lajcak istifa etse de, herhangi bir suçu olmadığını belirten ve Epstein'ın suçlarını kınayan bir açıklama yaptı.

        E-posta alışverişini gayri resmi, hafif ve gerçek bir içeriği olmayan bir şey olarak nitelendiren Lajcak, durumun başbakanı hedef almak için kullanılmaması için istifasını sunacağını söyledi:

        "Yaptığım eylemlerde suçlu veya etik olmayan bir şey olduğu için değil, ama onun (Fico) kararlarıyla ilgisi olmayan bir şey için siyasi bedeli ödemesini istemiyorum."

        Fico, yayınladığı bir video mesajında Lajcak'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu ve danışmanını diplomasi ve dış politika konusunda inanılmaz bir deneyim kaynağı olarak nitelendirdi.

        ABD Adalet Bakanlığı, Lajcak'ın Slovakya Dışişleri Bakanı olduğu Ekim 2018'den bir metin mesajı da dahil olmak üzere Epstein ile ilgili milyonlarca yeni dosya yayınladı.

