Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Slumpflasyon nedir? Slumpflasyon ekonomiyi nasıl etkiler? Slumpflasyon ne demek?

Ekonomi uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, 2018 yılının son çeyreğinde küçülme gösteren Türkiye ekonomisinin slumplasyona girdiği ifade ediliyor. Ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle pek çok vatandaş "slumpflasyon" kavramını araştırmaya başladı. Peki, slumpflasyon nedir? Slumpflasyon ekonomiyi nasıl etkiler? Ayrıntılar haberimizde...

Slumpflasyon nedir?

Türkiye ekonomisinin 2018 son çeyreğinde küçülmesinden sonra pek çok ekonomi uzmanı tarafından Türk ekomomisinin slumpflasyona girdiği değerlendirmesi yapıldı. Gelişmeler üzerine vatandaşlar slumplasyon kavramını araştırmaya başladı. İşte slumplasyon ile ilgili detaylar...

SLUMPFLASYON NEDİR?

Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon (enflasyon içinde küçülme) hali var demektir. Ekonomik krizlerin en zoru budur. Çünkü burada bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamak gerekmektedir.

Makroekonomik hedeflerin ve politika araçlarının birbiriyle çelişkisi en fazla burada ortaya çıkar. Bir yandan enflasyonu düşürmek, bir yandan büyümeye geçmek, bir yandan bunlara eşlik etmesi büyük olasılık içinde olan işsizlik artışını engelleyip istihdamı artırabilmek birbiriyle çelişen hedeflerdir.

SLUMPFLASYON EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre uygulanacak politikanın zorluğuna göre kriz hallerini en kötüden daha az kötüye olacak şekilde sıralaması şöyledir; 1. slumpflasyon, 2. depresyon, 3. resesyon, 4. deflasyon, 5. stagflasyon ve 6. enflasyon. Bu sıralamada en kötü slumpflasyon haliyken, daha az kötü enflasyondur.

Bu sıralamada uygulanacak ekonomi politikasının zorluğu dikkate alınmıştır. En zor politika slumpflasyon için oluşturulacak politikadır. Çünkü bir yandan ekonomik küçülmeyle bir yandan da enflasyonla mücadele etmek gerekecektir ki bu iki mücadelede kullanılacak araçlar çoğu kez birbirinin aleyhine çalışır.

Bunların bir bölümü çoğu kez bir arada olabilir ya da zaman içinde birinden ötekine dönüşebilir. Örneğin slumpflasyonda enflasyonla resesyon birlikte görünür. Başlangıçta resesyon olarak başlayan bir kriz derinleştikçe depresyona dönüşebilir. Enflasyonla büyüme bir arada giderken büyümenin durmasıyla birlikte stagflasyon ortaya çıkabilir.

TÜRKİYE SLUMPFLASYON'A MI GİRDİ?

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in "Türkiye Slumpflasyon'a girdi!" yazısına göre; Türkiye, 2018 yılının son çeyreğindeki ortalama yüzde 22,4 enflasyon ve yüzde 3 küçülmeyle birlikte slumpflasyona girmiş bulunuyor.

Slumpflasyon yani enflasyon içinde küçülme bir ülkede yüksek enflasyon olgusuyla birlikte ekonomik küçülme de yaşanması halini anlatan bir kriz durumudur.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hotmail hesap açma işlemi nasıl yapılır? Hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail hesap açma 2019
MERAK EDİLENLERHotmail hesabı nasıl açılır?
Burgan Bank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Burgan Bank çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERBurgan Bank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Ramazan pide fiyatları ne kadar? İstanbul ve Ankara pide fiyatları belli oldu!
MERAK EDİLENLERRamazan pide fiyatları ne kadar?
Su aboneliği nasıl yapılır? e-Devlet su aboneliği işlemi
MERAK EDİLENLERSu aboneliği nasıl yapılır?
Belediye çalışma saatleri 2019: Belediyeler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLERBelediyeler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2019 Sigara fiyatları zammı yeni fiyat tarifesi
MERAK EDİLENLER2019 yeni Sigara fiyatları ne kadar oldu?
Bankalar, eczaneler ve PTT hafta sonu açık mı?
MERAK EDİLENLERBankalar, eczaneler ve PTT hafta sonu açık mı?
Kredi kartı gecikme faizi oranı ne kadar? Gecikme faizi oranı nasıl belirleniyor?
MERAK EDİLENLERKredi kartı gecikme faizi oranı ne kadar?
Albaraka Türk saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Albaraka Türk çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERAlbaraka Türk çalışma saatleri
Güncel sigara fiyatları ne kadar? 2019 Sigara fiyatları zammı
MERAK EDİLENLERGüncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X