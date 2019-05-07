Türkiye ekonomisinin 2018 son çeyreğinde küçülmesinden sonra pek çok ekonomi uzmanı tarafından Türk ekomomisinin slumpflasyona girdiği değerlendirmesi yapıldı. Gelişmeler üzerine vatandaşlar slumplasyon kavramını araştırmaya başladı. İşte slumplasyon ile ilgili detaylar...

SLUMPFLASYON NEDİR?

Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon (enflasyon içinde küçülme) hali var demektir. Ekonomik krizlerin en zoru budur. Çünkü burada bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamak gerekmektedir.



Makroekonomik hedeflerin ve politika araçlarının birbiriyle çelişkisi en fazla burada ortaya çıkar. Bir yandan enflasyonu düşürmek, bir yandan büyümeye geçmek, bir yandan bunlara eşlik etmesi büyük olasılık içinde olan işsizlik artışını engelleyip istihdamı artırabilmek birbiriyle çelişen hedeflerdir.

SLUMPFLASYON EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?



Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre uygulanacak politikanın zorluğuna göre kriz hallerini en kötüden daha az kötüye olacak şekilde sıralaması şöyledir; 1. slumpflasyon, 2. depresyon, 3. resesyon, 4. deflasyon, 5. stagflasyon ve 6. enflasyon. Bu sıralamada en kötü slumpflasyon haliyken, daha az kötü enflasyondur.



Bu sıralamada uygulanacak ekonomi politikasının zorluğu dikkate alınmıştır. En zor politika slumpflasyon için oluşturulacak politikadır. Çünkü bir yandan ekonomik küçülmeyle bir yandan da enflasyonla mücadele etmek gerekecektir ki bu iki mücadelede kullanılacak araçlar çoğu kez birbirinin aleyhine çalışır.



Bunların bir bölümü çoğu kez bir arada olabilir ya da zaman içinde birinden ötekine dönüşebilir. Örneğin slumpflasyonda enflasyonla resesyon birlikte görünür. Başlangıçta resesyon olarak başlayan bir kriz derinleştikçe depresyona dönüşebilir. Enflasyonla büyüme bir arada giderken büyümenin durmasıyla birlikte stagflasyon ortaya çıkabilir.



TÜRKİYE SLUMPFLASYON'A MI GİRDİ?



Ekonomist Mahfi Eğilmez'in "Türkiye Slumpflasyon'a girdi!" yazısına göre; Türkiye, 2018 yılının son çeyreğindeki ortalama yüzde 22,4 enflasyon ve yüzde 3 küçülmeyle birlikte slumpflasyona girmiş bulunuyor.

Slumpflasyon yani enflasyon içinde küçülme bir ülkede yüksek enflasyon olgusuyla birlikte ekonomik küçülme de yaşanması halini anlatan bir kriz durumudur.