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        SMA'lı çocuğun adıyla dolandırdı

        Tekirdağ'da SMA hastası çocuk adına düzenlediği sahte belgelerle iş yerlerine bıraktığı kumbaralar aracılığıyla para toplayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:54
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        SMA'lı çocuğun adıyla dolandırdı
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir kişinin SMA hastası çocuk adına sahte bağış belgesi düzenlediği yönünde şikayetler üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan araştırma sonucu şüpheli R.U. gözaltına alındı.

        Şüphelinin SMA hastası 18 aylık bebek adına sahte bağış belgesi düzenleyerek Çerkezköy'de bazı iş yerlerine bağış kumbarası koyduğu, aralıklarla kumbaralarda biriken paraları da aldığı tespit edildi

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        #sma
        #dolandırıcılık
        #Tekirdağ
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