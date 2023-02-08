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Sn hangi element? Sn simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tablo üzerinde Sn simgesi ile gösterilen elementin ismi kalaydır. İnsanlar tarafından tarihin çok eski dönemlerinden beridir kullanıldığı için antik metal olarak da ifade edilen kalay, periyodik cetvel üzerindeki zayıf metaller grubuna ait bir elementtir. Yumuşak ve esnek bir metal olan kalay elementi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Sn Hangi Element? Sn Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
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Ofset sektöründen, gemi ve uçak endüstrisine kadar birçok farklı alanda kendine kullanım alanı bulan kalay elementi, kolay bir şekilde alaşımlar oluşturabilen bir metaldir. Peki, Sn periyodik tabloda nerede yer almaktadır? Sn hangi element sorusuna sizler için cevap aradığımız yazımızı keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm ayrıntılar…

Sn Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik cetvelde Sn simgesi ile ifade edilen element kalaydır. Sahip olduğu bu sembolü, Latincede damla anlamına gelen “stannum” kelimesinin kısaltılmasından almaktadır. Elementin isminin bu seçilmesinin sebebi ise, kalay elementinin eritilmesinin çok kolay olmasıdır.

Kalay Elementi Özellikleri

Yaklaşık olarak 5000 senedir kullanılan ve bu sebeple bazı çevreler tarafından “antik metal” olarak isimlendirilmiş olan kalay elementinin ilk örneklerine Mezopotamya coğrafyasında rastlanmıştır. Gerek İran gerekse de Mısır’da birçok objenin yapımında kullanılan kalayın, bugünkü şekliyle kullanımı ise 1800’li yıllarda gerçekleşmiştir. Kalay kullanılarak üretilen ve hala hayatımızda önemli bir yer kaplayan teneke kutular, bu elementin popülaritesini arttırmıştır.

Gümüşi bir beyaz rengi olan ve ısıtıldığında beyaz, soğuduğunda ise gri rengini alan kalay elementi; esnek ve yumuşak bir metal olduğu için kolay şekillendirilebilir bir metaldir. Tel ya da levha haline getirilebilen bu element aynı zamanda geri dönüştürülmesi mümkün olan metaller arasında yer almaktadır.

Yerkabuğunda da % 0.001 oranında bulunan kalay elementinin, en önemli ve ekonomik açıdan en verimli minerali ise kassirerit mineralidir. Kalitesi açısından a sınıfı kalay, elektrolitik kalay, sert kalay ve teknik kalay olarak 4 ayrı sınıfa ayrılan bu elementin cevherleri ise çoğunlukla alüvyal bölgelerde bulunmaktadır.

Sık kullanılan bir metal olan kalaydan bahsedildiğinde, kalaycılık mesleğinden bahsetmek de yerinde olacaktır. Kalaycılık; kolay oksitlenmeyen ve korozyona karşı dirençli olan yapısı sebebiyle, kalayın bakırdan üretilmiş olan kapların ya da tencerelerin üzerine kaplanması işlemidir. Bakırın zaman içinde oksitlenmesi ve birtakım zehirleri açığa çıkarması, özellikle bakırdan yapılan mutfak aletlerinin kalaylanmasını zorunlu kılmaktadır.

Kalay elementinin kullanım alanı ise oldukça geniştir. Teneke kutuların imal edilmesinden, otomotiv sektöründeki kaportaya kadar birçok sektörde kendine kullanım alanı bulan kalay elementi, bu özelliği sebebiyle en çok kullanılan metaller arasında yer almaktadır. Bunların yanında evlerde kullanılan süs eşyalarında, lehimleme işlemlerinde, uçak ve gemi sanayisinde, elektrik ve elektronik endüstrisinde, araçların motor kapakları, hava ve yağ filtrelerinin üretilmesinde kalay elementi kullanılmaktadır.

Dünyadaki en büyük kalay üreticisi olan ülkeler ise Malezya, Endonezya, Çin, Nijerya ve Avustralya’dır. Bu ülkeler arasında Çin, sahip olduğu 1.5 milyon tonluk kalay rezervleri ile dünyanın en büyük üreticisi konumundadır. Dünyada ise toplam 5 milyon ton olduğu tahmin edilen kalayın yıllık toplam üretimi ise 250 bin ton civarındadır.

Sn Periyodik Tabloda Nerede Yer Almaktadır?

Sn simgesi ile gösterilen ve yaklaşık 5000 yıldır insanlar tarafından kullanılan kalay elementi; periyodik tablonun 5. periyodunun 4. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 50 olan ve oda sıcaklığında katı halde bulunan bu elementin erime noktası 231 santigrat derece olarak ölçülürken, kaynaması noktası ise 2586 santigrat derece olarak saptanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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