Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Şoa Arveladze: Çok önemli bir galibiyet aldık! - Kasımpaşa Haberleri

        Şoa Arveladze: Çok önemli bir galibiyet aldık!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 20:08 Güncelleme: 23.11.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok önemli bir galibiyet aldık!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Uzun bir süreden sonra galibiyete ulaştıklarını aktaran Gürcü teknik adam, "Üçüncü deplasmanımızı kazandık. Geride düştüğümüz maçta oyunu çevirmeye çalıştık ve bunu yaptık." dedi.

        Şota Arveladze, karşılaşmada güzel goller attıklarını belirterek, "Çalıştığımız golleri attık. Bu galibiyetle çok önemli bir moral aldık. Kalan maçlarda da aynısı yapmak istiyoruz ve en fazla puanı toplamak istiyoruz. İyi çalışarak bunu başaracağız." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı