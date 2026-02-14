Canlı
        Sobadan sızan gaz hastanelik etti | Son dakika haberleri

        Sobadan sızan gaz hastanelik etti

        Çorum'un Alaca ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 01:58 Güncelleme: 14.02.2026 - 01:58
        Sobadan sızan gaz hastanelik etti
        Çorum'un Denizhan Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yaşayan anne ve babasından haber alamayan kişi, kontrol etmek için gittiği evde babası Sefa (75) ve annesi Zehra Dökücü'yü (55) baygın halde buldu.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çift, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

