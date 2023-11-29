SOCAR Energy School ikinci dönemi başladı: İlk ders Aliağa’da gerçekleşti SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen SOCAR Energy School sertifika programında, ilk ders SOCAR Türkiye'nin üretim tesislerinin yer aldığı Aliağa'da yapıldı. Bu yılki programa kabul edilen 66 katılımcının ve geçen yılki mezunların bir kısmının katıldığı açılışta, ilk dersi SOCAR Türkiye CEO'su (vekaleten) Elchin Ibadov verdi.

SOCAR Türkiye’nin, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle düzenlediği SOCAR Energy School sertifika programında ilk ders 25 Kasım’da Aliağa’da yapıldı.

Sertifika programının ilk dersini veren SOCAR Türkiye CEO’su (vekaleten) Elchin Ibadov konuşmasında "SOCAR Türkiye’de, 'Birlikteyiz.Güçlüyüz' mottomuzdan hareketle, ana konumuz olan enerjinin her alanında bilgisine başvurulan, yetkin kişiler yetiştirmenin sorumluluğunun da bizde olduğu düşüncesiyle, geçtiğimiz yıl başlattığımız SOCAR Energy School’u, bu yıl üzerine daha da koyarak devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sertifika programına seçilen, kamu, özel sektör, basın ve akademi dünyasından tüm katılımcıların, enerji alanında 360 derece bakış açısına sahip olarak, hem kendilerine hem de sektöre büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Elchin Ibadov’un verdiği ilk dersin ardından konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise Yönetici Geliştirme Birimi EDU’nun; kurumların ve bireylerin gelişim yolculuklarında fark yarattığını belirterek, "Birlikte yaratmak ve geliştirmek misyonuyla hareket eden bir üniversite olarak, SOCAR Türkiye iş birliğiyle, Türkiye’deki enerji sektörünün, enerji sektöründe nitelikli insan kaynağı anlamında güçlenmesine verdiğimiz katkıdan mutluluk duyuyoruz" dedi.

SOCAR Energy School ikinci yıl sertifika programında, yüz yüze yapılan ilk dersin ardından ağırlıklı olarak çevrimiçi platformda yürütülecek olan dersler, 29 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

Sertifika programında, küresel ve bölgesel enerji konularını, Hazar Havzası ile Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji politikalarını, iklim değişikliği ve enerji güvenliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının durumu ve geleceği gibi konulardaki dersler, enerji alanında dünyaca ünlü uzmanlar, ulusal ve uluslararası üniversitelerden öğretim üyeleri tarafından veriliyor.