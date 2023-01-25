Tarihin eski dönemlerinden beri insanlar tarafından bilinen bir element olan sodyum, pek çok uygarlık tarafından çeşitli amaçlar ile kullanılmıştır. Doğada saf olarak bulunmayan sadece bileşiklerde bulunan bir element olan sodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Sodyumun sembolü nedir? İşte sodyum elementi hakkında tüm detaylar…

Sodyum Simgesi Nedir?

Yerkabuğunda en çok bulunan altıncı element olan sodyumun sembolü Na’dır. Sembolü elementin Latince ismi olan “natrium” kelimesinden gelmektedir. Dilimizde kullanılan sodyum kelimesinin kökeni ise İngilizcedir ve “sodanum” kelimesinden gelmektedir.

Sodyum Elementi Özellikleri

Tarihin ilk dönemlerinden beri birçok uygarlık tarafından gerek koruyucu gerekse de tat verici bir madde olarak kullanılan sodyum, 1807 yılında Sir Humphr Davy tarafından keşfedilmiştir. Gümüşi bir beyaz renge sahip olan bu element, hafif, yumuşak ve kolay şekillendirilebilir bir yapıdadır.

Yüksek oranda reaktif bir element olan sodyum, su ile karşılaştığında süratle reaksiyon verir ve reaksiyondan hidrojen gazı çıkışı sağlanır. Hava ile temas ettiğinde de hızlı bir şekilde oksitlenen bu element, metal formdayken suda yüzebilir ve tutuşturulduğunda sarı bir alev salar.

Doğada saf olarak bulunmayan sodyum, alkali metaller grubuna dâhildir. Bileşiklerde bolca bulunan sodyum, yerkabuğunun da %2.8’ini oluşturmaktadır. Sodyumun doğadaki en yaygın bileşeni ise sodyum klorür yani bilinen ismiyle sofra tuzudur.