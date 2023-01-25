Her element bir ya da iki harften meydana gelen sembollerle ifade edilirler ve bu sembollerin ilk harfleri daima büyük yazılır. Tıpkı diğer elementlerde olduğu gibi elementin İngilizce adının kısaltması olan Eu elementi özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Simgesi Eu Olan Element Hangisidir?

Gerek periyodik tabloda gerekse de normal hayatta Eu simgesiyle ifade edilen element, Evropiyum ya da bir diğer ismiyle Avrupyum elementidir. 1901 yılında Eugene-Anatole Demarçay tarafından bulunan bu nadir element gümüş renkli bir element olup, televizyon ve floresan lamba gibi ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

Eu Elementi Özellikeri

Eu simgesiyle gösterilen Evropiyum elementi nadir bulunan bir toprak elementidir. Atom numarası 63 olan bu element oldukça yumuşak bir yapıya sahiptir. Yumuşak yapısının yanında aynı zamanda oldukça parlak bir yüzeye de sahip olan Evropiyum; lantanitler arasında en düşük erime noktasına ve en düşük yoğunluğa sahip elementtir. Erime noktası 826, kaynama noktası ise yaklaşık olarak 1490 santigrat derece olan bu elementin yoğunluğu ise 5.24 g/cm küptür.

Nötronları emebilme özelliğine de sahip olan bu element bu özelliği sebebiyle nükleer enerjinin üretilmesinde de kullanılmaktadır. Kolay alev alma özelliğine sahip olan Evropiyum, havada bulunan oksijenle buluştuğunda ise hızlı bir şekilde yanma özelliği göstermektedir. Özellikle bu elementten arda kalan metal tozlarının büyük bir patlama ve yangın tehlikesi oluşturduğu bilinmektedir.

Havada ve suda kolaylıkla oksitlenebilen bu element, su ile etkileşime girmesi halinde ise hidrojen ve hidroksit gazı üretir. Yeteri kadar soğutulduğunda bir süper iletken özelliği geliştiren evropiyum, orta derece bir sertliğe sahiptir ve bu sertliği bakımından kurşun ile büyük benzerlik göstermektedir.