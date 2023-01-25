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Haberler Gündem Eğitim Simgesi Eu Olan Element Nedir? Eu Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Simgesi Eu olan element nedir? Eu elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Elementlerin sınıflandırılması için oluşturulmuş olan periyodik tabloda, elementlerin atom numarası, atom ağırlığı ve kütle numarasının yanında bir de elementlerin isimlerinden hareketle kısaltılmış sembolleri bulunmaktadır. Her element, ayrı bir sembolle ifade edilmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Simgesi Eu Olan Element Nedir? Eu Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Her element bir ya da iki harften meydana gelen sembollerle ifade edilirler ve bu sembollerin ilk harfleri daima büyük yazılır. Tıpkı diğer elementlerde olduğu gibi elementin İngilizce adının kısaltması olan Eu elementi özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Simgesi Eu Olan Element Hangisidir?

Gerek periyodik tabloda gerekse de normal hayatta Eu simgesiyle ifade edilen element, Evropiyum ya da bir diğer ismiyle Avrupyum elementidir. 1901 yılında Eugene-Anatole Demarçay tarafından bulunan bu nadir element gümüş renkli bir element olup, televizyon ve floresan lamba gibi ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

Eu Elementi Özellikeri

Eu simgesiyle gösterilen Evropiyum elementi nadir bulunan bir toprak elementidir. Atom numarası 63 olan bu element oldukça yumuşak bir yapıya sahiptir. Yumuşak yapısının yanında aynı zamanda oldukça parlak bir yüzeye de sahip olan Evropiyum; lantanitler arasında en düşük erime noktasına ve en düşük yoğunluğa sahip elementtir. Erime noktası 826, kaynama noktası ise yaklaşık olarak 1490 santigrat derece olan bu elementin yoğunluğu ise 5.24 g/cm küptür.

Nötronları emebilme özelliğine de sahip olan bu element bu özelliği sebebiyle nükleer enerjinin üretilmesinde de kullanılmaktadır. Kolay alev alma özelliğine sahip olan Evropiyum, havada bulunan oksijenle buluştuğunda ise hızlı bir şekilde yanma özelliği göstermektedir. Özellikle bu elementten arda kalan metal tozlarının büyük bir patlama ve yangın tehlikesi oluşturduğu bilinmektedir.

Havada ve suda kolaylıkla oksitlenebilen bu element, su ile etkileşime girmesi halinde ise hidrojen ve hidroksit gazı üretir. Yeteri kadar soğutulduğunda bir süper iletken özelliği geliştiren evropiyum, orta derece bir sertliğe sahiptir ve bu sertliği bakımından kurşun ile büyük benzerlik göstermektedir.

İlk kez 1901 yılında Fransız bir kimyager olan Eugene-Anatole Demarçay tarafından keşfedilen ve izole edilen evropiyum; doğada ender rastlanan toprak elementlerinden bir tanesidir. Nadir bulunan toprak elementleri arasında en reaktif element olarak dikkat çeken bu element, adını Avrupa kelimesinin batı dillerindeki karşılığı olan “Europe” kelimesinden almaktadır.

Düşük düzeyde zehirli olduğu bilinen bu elementin insanlara, bitkilere ve hayvanlara karşı hiçbir çevresel ve biyolojik tehdit oluşturmadığı bilinmektedir.

Doğada serbest bir element olarak bulunmayan evropiyum rezervleri Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmakta ve yaklaşık olarak bu rezervlerin 150 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

Eu simgesi ile gösterilen Evropiyum elementi daha çok bilimsel araştırmalarda ve birtakım elektronik araç gereçlerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Evropiyum elementinin kullanım alanları ise şu şekildedir:

  • Televizyon ve enerji tasarrufu sağlayan floresan lambalarda bulunan fosforlarda kullanılmaktadır.
  • Renkli televizyonlarda kırmızı rengin elde edilmesinde kullanılmaktadır.
  • Bu element kullanılarak üretilen plastik malzemeler, lazerlerin üretilmesinde kullanılmaktadır.
  • Euro banknotların basımında ve paraların sahte paralardan ayırt edilmesinde kullanılmaktadır.
  • Nükleer enerjini üretilen tesislerde, nötronları yakalamak amacıyla durum çubuğu olarak kullanılır.
  • Bunlara ilave olarak buhar lambaları, optik monitörler, boyalar, pullar, ince ve iletken olan alaşımların imalatında kullanılmaktadır.

Eu Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Eu kısaltması ve sembolü ile gösterilen evropiyum; periyodik tablonun 6. periyodunda yer alan lantanitler grubunun 7. elementidir. Metal bir element olan evropiyumun atom numarası ise 63’tür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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