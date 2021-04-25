Çekimin kamera arkası, gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Alana ilk olarak günlük giysileriyle gelen Vergara, daha sonra pırıltılı bir gece kıyafeti giydi.

48 yaşındaki oyuncu, çekim için önce bir otobüse bindi ve daha sonra yönetmenin komutuyla ön kapıdan inip, kırmızı halıda boy gösterdi.