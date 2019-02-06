Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında 3 yıl önce Rumen 2 turistin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı midibüs kazasına ilişkin tutuksuz yargılanan şoför Kazım Uğuz (58),mahkemedeki savunmasında, "Turistler araca bindiklerinde rehber aracılığıyla hepsine emniyet kemerlerini takmalarını söyledim. Ancak takmadılar, zaten binenlerin hepsi sarhoştu" dedi.

2 TURİST ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Kaza, 14 Mart 2016 tarihinde Antalya-Konya karayolunun Akseki yakınlarındaki Gökçebel mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya giden Rumen turistleri taşıyan Kazım Uğuz yönetimindeki özel bir firmaya ait midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Minibüste bulunan Luminita Rusu olay yerinde, Petrica Postelnicu ise götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada midibüs şoförü Kazım Uğuz'la birlikte 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

3 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'nın haberine göre, kazaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, midibüs şoförü Kazım Uğuz'un, kullandığı 07 S 4176 plakalı midibüsle Antalya'dan Kapadokya'ya turistleri götürdüğü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, midibüsün yoldan çıkarak gidişe göre önce sol tarafta bulunan kayalık alana çarpması sonucu ölümlü, yaralamalı ve hasarlı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Luminita Rusu'nun olay yerinde, Petrica Postelnicu'nun ise hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. İddianamede, kaza nedeniyle şoför Kazım Uğuz'un 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"ZATEN BİNENLERİN HEPSİ SARHOŞTU"

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kazım Uğuz ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Kazım Uğuz, olayın istemeyerek gerçekleştiğini ve kendisinin kusuru bulunmadığını belirterek, "Olay günü götürdüğüm tur benim turum değildi, başka bir arkadaşın turuydu. Ancak o arkadaşın aracında emniyet kemerleri çalışmadığı için havalimanında bana verdiler. Ben itiraz ettim, ama kabul edilmedi. Turistler araca bindiklerinde rehber aracılığıyla hepsine emniyet kemerlerini takmalarını söyledim. Bu kamera kayıtlarında vardır. Ancak takmadılar, zaten binenlerin hepsi sarhoştu. Yolda giderken dinlenme tesislerinden 15- 20 dakika mola verdik, hareket ederken yine emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini ihtar ettim, aksi durumda mesuliyet kabul etmeyeceğimi söyledim" dedi.

"VİRAJI DÖNERKEN KONTROLDEN ÇIKTI"

Olay günü Murtiçi mevkiine vardıklarında yağmur yağdığını anlatan şoför Kazım Uğuz, "Sağa viraja doğru dönerken yol sola meyilli olduğu için araç kontrolden çıktı ve yol üzerinde dönmeye başladı, sol tarafa kayaya çarptı, sonra dönüp sağ arka tarafı aynı yere çarptı, daha sonra durdu" diye konuştu.

"HASTANEDE VEFAT EDEN KİLOLUYDU"

Kazanın ardından rehberin alnında kan olduğunu, ama bir şeyinin olmadığını söylediğini belirten Kazım Uğuz, "Arkamda oturan kadın camdan fırlamıştı. Nabzına baktığımda atmıyordu, diğeri hastanede vefat eden kiloluydu. Kaya ile aracın arasına sıkışmış, tüm kaburgaları kırılmıştı. Ambulansı çağırdık ama 15 dakika sonra geldi" dedi.

"60 KİLOMETRE CİVARINDAYDI"

Sanık Kazım Uğuz, mahkeme başkanının sorusu üzerine olay sırasında aracın hızının 60 kilometre civarında olduğunu da söyledi.

"ARAÇTA EMNİYET KEMERİ YOKTU"

Şikayetçilerin avukatlarından Kübra Nur Aslan, sanığın beyanlarını kabul etmediklerini, kaza nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu belirterek, "Sanığın savunmasının aksine araçta emniyet kemeri bulunmamaktadır. Hatta müştekiler tercümana 'Sizin ülkenizde emniyet kemeri zorunlu değil mi?' diye sormuş, tercüman da 'Sadece şoförler için zorunlu' şeklinde cevap vermiş. Ayrıca müştekilerin alkollü olmaları hususu sanığın kusurunu etkilemeyecektir. Diğer yandan bazı müştekilerin kaza nedeniyle maluliyetleri devam etmektedir, bu hususta Romanya devletine müzekkere yazılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"BU YIL KARARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Davayla ilgili açıklama yapan şikayetçilerin avukatı Hakan Üncüoğlu da, davanın bu kadar uzun sürmesinin, Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamenin mahkeme tarafından iade edilmesi ve davanın uluslararası boyutunun olması nedeniyle olduğunu vurguladı. Üncüoğlu, "Uluslararası yazışmalar uzun sürmekte, bazen cevaplar çok geç gelebilmektedir. Bunlardan dolayı yasal süreç bu kadar uzadı. Biz bu yıl içerisinde kararın çıkmasını bekliyoruz. Kazayla ilgili açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları da sürmektedir" diye konuştu.

Mahkeme dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.