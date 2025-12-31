Sofraların vazgeçilmez eşlikçisi... Türk mutfağının birbirinden güzel 10 salatası!
Türk mutfağı denince akla ilk olarak ana yemekler gelse de salatalar sofranın gizli kahramanıdır. Mevsimsel ürünlerle hazırlanan bu tarifler hem denge hem de ferahlık sağlar. Anadolu'nun farklı bölgelerinden çıkan salatalar, kültürel zenginliği de yansıtır. İşte detaylar!
10. ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR SALATASI
Ege mutfağının simgelerinden olan bu salata, hafifliği ve şık sunumuyla dikkat çeker.
9. HAYDARİ
Süzme yoğurt, sarımsak ve dereotuyla hazırlanan haydari, salata ile meze arasında güçlü bir lezzet sunar.
8. CACIK
Yoğurt, salatalık ve nane ile yapılan cacık, özellikle yaz sofralarının vazgeçilmez serinleticisidir.
7. KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI
Köz patlıcanın zeytinyağı ve sarımsakla harmanlandığı bu tarif, dumanlı aromasıyla sofralara derinlik katar.
6. MERCİMEK SALATASI
Haşlanmış yeşil mercimek, taze soğan ve limonla hazırlanan bu salata, protein açısından zengin olmasıyla bilinir. Tek başına öğün olarak da tüketilebilir.
5. YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI
Semizotunun yoğurt ve sarımsakla birleştiği bu tarif, yaz aylarında serinletici etkisiyle tercih edilir. Hafifliğiyle öne çıkar.
4. GAVURDAĞI SALATASI
İnce doğranmış domates, soğan, ceviz ve nar ekşisiyle hazırlanan bu salata, özellikle kebap sofralarının olmazsa olmazıdır. Aromatik yapısıyla dikkat çeker.
3. KISIR
İnce bulgur, domates salçası, nar ekşisi ve bol yeşillikle yapılan kısır, çay sofralarının vazgeçilmezidir. Hem pratik hem de tok tutan bir seçenektir.
2. PİYAZ
Haşlanmış kuru fasulyeyle hazırlanan piyaz, özellikle et yemeklerinin yanında tercih edilir. Sirke veya limonla tatlandırılan bu salata, doyurucu yapısıyla öne çıkar.