Sofranız beyninizi nasıl etkiliyor?

Düşüncelerin yavaşlaması, odakta kalamama ve zihinsel berraklığın azalmasının çoğu zaman geçici bir yorgunluk olarak görüldüğünü belirten Elban, "Oysa literatürde beyin sisi olarak tanımlanan bu tablo, tek başına bir hastalık değil; beslenme düzeni ve yaşam tarzıyla yakından ilişkili bir sinyal olarak değerlendirilmelidir. Güncel bilimsel çalışmalar, özellikle beslenme içeriğinin bilişsel işlevler üzerinde doğrudan ve ölçülebilir etkileri olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.