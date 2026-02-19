Canlı
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 21 Şubat aktüel kataloğu: Bu hafta sonu ŞOK marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak, Cumartesi fırsatlarında neler var?

        ŞOK 21 Şubat aktüel kataloğu: Bu hafta sonu ŞOK marketlerde hangi ürünler satışta olacak?

        ŞOK'ta bu hafta sonunun aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerinin Cumartesi fırsatlarında kişisel bakım ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, temizlik ürünlerinden pijama takımlarına, teknoloji aletlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün satışa çıkacak. İşte ŞOK 21 Şubat Cumartesi aktüel broşürü haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 16:37 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:37
        1

        ŞOK 21 Şubat bu hafta sonu aktüel broşürü belli oldu. Bu hafta sonu ŞOK marketlerde satışa çıkacak ürünlerde kahve makinesi, semaver, blender seti, rondo, tıraş makinesi, çamaşir makinesi, mini buzdolabı, ankastre fırın, çocuk pijama takımı, blok çiçet seti, yatak örtüsü, radyatör antifrizi gibi birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte ŞOK 21 Şubat Cumartesi aktüel kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
