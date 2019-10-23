ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yarın uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elktronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

Teba Dikey Karbon Isıtıcı 159 TL

Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL

Mini İnfrared Isıtıcı 44,90 TL

Fanlı Isıtıcı 54,90 TL.

Dijital Baskılı Yağmurluk 69,90 TL

Yağmurluk 59,90 TL

Lisanslı Çocuk Mont 59,90 TL

Çocuk Şemsiye 18,95 TL

Kadın – Erkek Spor Ayakkabı 39,90 TL

Kadın Ev Patiği 8,99 TL

Lisanslı Atkı Bere Eldiven Takımı 19,95 TL

Chantale Şardonlu Termal Çorap 8,99 TL

Ülbag Vakkumlu Mega Hurç Seti 2’li 12,95 TL

Mega Hurç 8,99 TL

Maxi Hurç 6,99 TL

Mini Hurç 5,99 TL

Yastık Kılıfı 2’li Set 9,99 TL

Penye Çarşaf Tek kişilik 16,95 TL

Çift Kişilik 19,95 TL

Pamuklu Battaniye Tek kişilik 27,90 TL

Çift Kişilik 29,90 TL

Bizim Vatan Çubuk Salatalık Turşusu 9,50 TL

Kupa Bardak hediyeli Nescafe 200 gr paket 18,95 TL

Viare Angry Çocuk Sıvı Sabun 3,95 TL

Pril Klasik Bulaşık Sabunu 4 kg 16,90 TL

Domestos Dağ esintisi ve Cif Tüm Yüzeyler 2’li fırsat paketi 13,95 TL

Omo Sıvı deterjan 1950 ml ve Yumoş Extra 1008 ml 37,90 TL

Sleppy Natural İkili Külotlu Bebek Bezi 36,90 TL

Dermokil Maske Çeşitleri 9,90 TL

Elidor 650 ml Şampuan Çeşitleri 15,50 TL

Yudum Kızartma Ustası 1,25 lt 12 TL