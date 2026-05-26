ŞOK 27 Mayıs aktüel kataloğu yarın satışta! ŞOK marketlere bu hafta Taşınabilir Projeksiyon, Ankastre Set, Bulaşık Makinesi geliyor!
ŞOK Market'in yeni haftaya özel aktüel ürün katalogları yayınlandı. 27 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında raflarda yerini alacak kampanya kapsamında elektronik ürünlerden teknolojik cihazlara, mutfak ekipmanlarından bahçe araçlarına, beyaz eşyadan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler tüketicilerle buluşacak. İşte 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla ŞOK mağazalarında satışa sunulacak haftanın fırsat ürünleri…
ŞOK yeni haftaya özel 27 Mayıs 2026 aktüel kataloglarını duyurdu. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlerde elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden bahçe ve balkon ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerin beğenisine sunulacak. Katalogda öne çıkan ürünler arasında otomatik karıştırıcı, elektrikli mangal tutuşturucu, şarjlı gıda doğrayıcı, kule tipi vantilatör, cam kettle, kişisel filtre kahve makinesi, çift kişilik pamuklu pike seti, dokuma koltuk örtüsü, plastik kollu sandalye ve 3 kapaklı metal ayakkabılık gibi pek çok seçenek bulunuyor. İşte ŞOK 27 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve ürün fiyatlarına dair detaylar haberimizde...
ŞOK 27 MAYIS 2026 AKTÜEL BROŞÜRÜ
Alpina Beyaz Ankastre Set 7.999 TL
Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.250 TL
Emsan Cam Kettle 999 TL
Braun Multiquick 5 Vario El Blender 1.799 TL
Aprilla Kule Tipi Vantilatör 1.250 TL
Kiwi Elektrikli Mangal Tutuşturucu 275 TL
Kiwi Otomatik Karıştırıcı 249 TL
Kiwi Şarjlı Gıda Doğrayıcı 399 TL
Altus Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL
Torima Elektrikli Dikey Süpürge 1.099 TL
Ledolet Şemsiye Tasarımlı Ampul 349 TL
Asonic Mini Su Pompası 199 TL
Nilson Akım Korumalı Fiş Priz 399 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
Plastik Kollu Sandalye 299 TL
Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL
Büyük Tabure 129 TL
Masa Çeşitleri 849 TL
Yapay Çiçek 75 TL
Fil Figürlü Çiçek Sulama Kabı 75 TL
Fıs Fıs Çiçek Sulama Spreyi 39,95 TL
Onvo 65" Frameless Ultra HD QLED Google TV 26.999 TL
Torima Taşınabilir Projeksiyon Cihazı 2.499 TL
Piranha Futbol Topu Figürlü Speaker 499 TL
Piranha Futbol & Basketbol Topu Figürlü TWS Kulaklık 499 TL
Trax Magnetic Selfie Wireless Powerbank 799 TL
Piranha Peluşlu Bluetooth Hoparlör 599 TL
Forever Donut Gece Lambası 399 TL
Torima Evrensel Seyahat Adaptörü 699 TL
Torima RGB Wireless Klavye Mouse Seti 429 TL
Torima Kablosuz Yazıcı 699 TL
Torima Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 329 TL
Torima Şarjlı Figürlü El Fanı 199 TL
Şarjlı Sporcu Kulaklığı 399 TL
Kulaküstü Kulaklık 299 TL
Mini Oyun Konsolu 399 TL
Dinarsu Çift Kişilik Pamuklu Pike Seti 499 TL
Dinarsu Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 399 TL
Dinarsu Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 449 TL
Dokuma Koltuk Örtüsü 169 TL
Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı 149 TL
Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 179 TL
Esem Kız / Erkek Çocuk Terlik Çeşitleri 349 TL
Baby Boardbook Çeşitleri 149 TL
Samsung wind-free premium 12000 btu klima 37,999 TL
Siemens 4 programlı inox bulaşık makinesi 22,499 TL
Altus çift kapılı no frost buzdolabı 23,499 TL
Samsung 9 kg çamaşır makinesi 26,499 TL
Black+Decker tek akülü 2 ah darbeli matkap 3,499 TL
Black+Decker 750 w avuç taşlama 2,199 TL
Black+Decker ahşap ve metal kullanım mouse zımpara 1,499 TL
Black+Decker 10.8 v 1.5 ah tek akülü darbesiz matkap 1,899 TL
Black+Decker vidalama makinesi 2,799 TL
Black+Decker 12 v şarjlı zımpara makinesi ve 10 adet zımpara kağıdı 2,399 TL