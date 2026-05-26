        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 27 MAYIS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! ŞOK marketin bu hafta Çarşamba Fırsatları aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler?

        ŞOK 27 Mayıs aktüel kataloğu yarın satışta! ŞOK marketlere bu hafta Taşınabilir Projeksiyon, Ankastre Set, Bulaşık Makinesi geliyor!

        ŞOK Market'in yeni haftaya özel aktüel ürün katalogları yayınlandı. 27 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında raflarda yerini alacak kampanya kapsamında elektronik ürünlerden teknolojik cihazlara, mutfak ekipmanlarından bahçe araçlarına, beyaz eşyadan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler tüketicilerle buluşacak. İşte 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla ŞOK mağazalarında satışa sunulacak haftanın fırsat ürünleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 16:37 Güncelleme:
        ŞOK yeni haftaya özel 27 Mayıs 2026 aktüel kataloglarını duyurdu. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlerde elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden bahçe ve balkon ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerin beğenisine sunulacak. Katalogda öne çıkan ürünler arasında otomatik karıştırıcı, elektrikli mangal tutuşturucu, şarjlı gıda doğrayıcı, kule tipi vantilatör, cam kettle, kişisel filtre kahve makinesi, çift kişilik pamuklu pike seti, dokuma koltuk örtüsü, plastik kollu sandalye ve 3 kapaklı metal ayakkabılık gibi pek çok seçenek bulunuyor. İşte ŞOK 27 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve ürün fiyatlarına dair detaylar haberimizde...

        ŞOK 27 MAYIS 2026 AKTÜEL BROŞÜRÜ

        Alpina Beyaz Ankastre Set 7.999 TL

        Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.250 TL

        Emsan Cam Kettle 999 TL

        Braun Multiquick 5 Vario El Blender 1.799 TL

        Aprilla Kule Tipi Vantilatör 1.250 TL

        Kiwi Elektrikli Mangal Tutuşturucu 275 TL

        Kiwi Otomatik Karıştırıcı 249 TL

        Kiwi Şarjlı Gıda Doğrayıcı 399 TL

        Altus Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL

        Torima Elektrikli Dikey Süpürge 1.099 TL

        Ledolet Şemsiye Tasarımlı Ampul 349 TL

        Asonic Mini Su Pompası 199 TL

        Nilson Akım Korumalı Fiş Priz 399 TL

        3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

        Plastik Kollu Sandalye 299 TL

        Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL

        Büyük Tabure 129 TL

        Masa Çeşitleri 849 TL

        Yapay Çiçek 75 TL

        Fil Figürlü Çiçek Sulama Kabı 75 TL

        Fıs Fıs Çiçek Sulama Spreyi 39,95 TL

        Onvo 65" Frameless Ultra HD QLED Google TV 26.999 TL

        Torima Taşınabilir Projeksiyon Cihazı 2.499 TL

        Piranha Futbol Topu Figürlü Speaker 499 TL

        Piranha Futbol & Basketbol Topu Figürlü TWS Kulaklık 499 TL

        Trax Magnetic Selfie Wireless Powerbank 799 TL

        Piranha Peluşlu Bluetooth Hoparlör 599 TL

        Forever Donut Gece Lambası 399 TL

        Torima Evrensel Seyahat Adaptörü 699 TL

        Torima RGB Wireless Klavye Mouse Seti 429 TL

        Torima Kablosuz Yazıcı 699 TL

        Torima Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 329 TL

        Torima Şarjlı Figürlü El Fanı 199 TL

        Şarjlı Sporcu Kulaklığı 399 TL

        Kulaküstü Kulaklık 299 TL

        Mini Oyun Konsolu 399 TL

        Dinarsu Çift Kişilik Pamuklu Pike Seti 499 TL

        Dinarsu Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 399 TL

        Dinarsu Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 449 TL

        Dokuma Koltuk Örtüsü 169 TL

        Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı 149 TL

        Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 179 TL

        Esem Kız / Erkek Çocuk Terlik Çeşitleri 349 TL

        Baby Boardbook Çeşitleri 149 TL

        Samsung wind-free premium 12000 btu klima 37,999 TL

        Siemens 4 programlı inox bulaşık makinesi 22,499 TL

        Altus çift kapılı no frost buzdolabı 23,499 TL

        Samsung 9 kg çamaşır makinesi 26,499 TL

        Black+Decker tek akülü 2 ah darbeli matkap 3,499 TL

        Black+Decker 750 w avuç taşlama 2,199 TL

        Black+Decker ahşap ve metal kullanım mouse zımpara 1,499 TL

        Black+Decker 10.8 v 1.5 ah tek akülü darbesiz matkap 1,899 TL

        Black+Decker vidalama makinesi 2,799 TL

        Black+Decker 12 v şarjlı zımpara makinesi ve 10 adet zımpara kağıdı 2,399 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
