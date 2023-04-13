ŞOK aktüel ürünlerindeki Ramazan Bayramı fırsatları alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Bu hafta ŞOK'ta lüks marka çantalar, küçük ev aletleri ve beyaz eşya seti satışa çıkıyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 13 -18 Nisan kataloğu ile haftanın fırsatları...