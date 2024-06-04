ŞOK aktüel ürünler: 6 Haziran Çarşamba ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor! İndirimli tam liste
Çarşamba gününden itibaren geçerli olan ŞOK aktüel ürünler belli oldu. 6 Haziran'dan itibaren kamp malzemeleri, bayramlık çikolata ve şekerleme, kahve makinesi, davlumbaz, fırın indirimde olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. İşte ŞOK indirimli tam liste
ŞOK 5 HAZİRAN 2024 KATALOĞU YAYINLANDI!
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL
Homend Grillant Tost / Grill Makinesi 1.599 TL
Sinbo Salça - Et - Kıyma Makinesi 1.099 TL
Rüya Dikdörtgen Sığ Küçük Saklama Kabı 59,95 TL
Rüya Dikdörtgen Sığ Büyük Saklama Kabı 69,95 TL
Kumsal Dikdörtgen Derin Küçük Saklama Kabı 69,95 TL
Kumsal Dikdörtgen Derin Büyük Saklama Kabı 79,95 TL
Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı 199 TL