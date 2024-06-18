ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var? İndirimli tam liste
ŞOK 12-18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta akülü araba, çocuk bisikleti, klima çeşitleri, dekoratif mobilya ürünleri indirimde yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi 12-18 Haziran 2024
ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 12-18 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimler aşağıda yer alıyor. İşte ŞOK aktüel indirim listesi
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI
Sinbo Vantilatör 599 TL
Petrix Sensörlü Bahçe Lambası 499 TL
Petrix Solar Mum Efektli Bambu Bahçe Lambası 199 TL
Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 139 TL
Petrix Solar Mum Efektli Meşale 149 TL
Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL
Petrix Solar Firefly Led Bahçe Aydınlatma 159 TL
Petrix Mor Işık Sinek Öldürücü 169 TL
Lucca Ekmeklik 99,95 TL
Metal Narenciye Sııkacağı 99,95 TL
Junin Mutfak Lavabo Temizlik Seti 129 TL
Petrix Metal Usb Fan 109 TL
Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf 129 TL
Katlanır Ahşap Bistro Set 1.999 TL
Sandalye Minderi 40x40 cm 44,95 TL
Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL