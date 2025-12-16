Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu 17 Aralık 2025-1 Ocak 2026 indirimleri: ŞOK aktüel ürünler indirimli tam liste

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 17 Aralık 2025-1 Ocak 2026 indirimleri: ŞOK aktüel ürünler indirimli tam liste

        ŞOK 17 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. İndirimli ürünlerin sınırlı olduğu markette bu hafta yılbaşı temalı ürünler dikkat çekiyor. ŞOK aktüel kataloğunda Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti 399 TL , Şeker Kamışı Figürlü Tabak 249 TL , Cam Çerezlik 50 TL , Figürlü Kupa 219 TL , Figürlü Sıvı Sabunluk 199 TL'den satışa çıkıyor. İşte, 17 Aralık 2025-1 Ocak 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listenin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 17 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK indirimlerinde monopoly, tombala, okey takımı, satranç takımı, tavla yer alıyor. Öte yandan yılbaşı temalı ürünler dikkat çekiyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var?

        2

        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 17 ARALIK 2025- 1 OCAK 2026

        Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti 399 TL

        Şeker Kamışı Figürlü Tabak 249 TL

        Cam Çerezlik 50 TL

        Figürlü Kupa 219 TL

        Figürlü Sıvı Sabunluk 199 TL

        Kurabiye Adam Figürlü Tabak 199 TL

        Yıldız Bambu Peçetelik 100 TL

        2'li Desenli Sunum Tepsisi 100 TL

        Desenli Pipetli Bardak 100 TL

        3

        Kaplumbağa Bardak Altlığı 119 TL

        Yuvarlak Kapaklı Çok Amaçlı Kutu 75 TL

        4 Parça Cambu Borosilikat Cam Meşrubat Bardağı Seti 179 TL

        4

        6'lı Cambu Renkli Cam Pipet 50 TL

        Cambu Kulplu Borosilikat Cam Kupa 34,95 TL

        5
        6
        7
        8
        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"