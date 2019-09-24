ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yarın uygu fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA

Teba Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Desenli Yorgan 49,90 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Desenli Yorgan 59,90 TL

KapitoneYastık 50x70 cm 16,95 TL

Tek Kişilik Su Geçirmez Alez 14,95 TL

Çift Kişilik Su Geçirmez Alez 19,95 TL

Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 27,90 TL

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 29,90 TL

Örme Masa Örtüsü 160x220 cm 14,95 TL

Chantale Spor Tayt 17,50 TL

Erkek Çorap 4'lü 9,99 TL

Gezer Kadın / Erkek Kışlık Terlik 14,95 TL

İçim Tost Peyniri 400 gr 912 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Halley Mini 3'lü Paket 4,75 TL

Bizim Vatan Salatalık / Karışık Turşu 13,95 TL

Komili Islak Havlu 90'lı 5,95 TL

Alo Sıvı Deterjan 26 Yıkama 26,90 TL (650 ml Fairy hediyeli)

Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 4,25 TL

Head & Shoulders Şampuan Çeşitleri 450 ml + 180 ml 2'li Fırsat Paketi 23,50 TL

Cif Tüm Yüzeyler 750 ml 11,95 TL (İkincisi %50 indirimle 5,98 TL)

Bingo Oksiyenli Çamaşır Suyu 750 ml + Sprey 750 ml 11,50 TL

Vernel Max Yumuşatıcı 2x1440 ml 27,90 TL

Fairy Platinum Tablet 72'li 69,90 TL

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 42,90 TL

Taft Saç Spreyi 250 ml 17,95 TL

Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 200 ml 11,94 TL

Pantene Argan Saç Bakım Yağı 100 ml 11,94 TL

Elidor 7/24 Bakım Kremi 300 ml 10,74 TL

Hobby Enerji Saç Şekillendirici Jöle 275 ml 6,57 TL

Bebeland Bebek Şampuanı 750 ml 9,45 TL

Bebeland Sensitive Bebek Bakım Örtüsü 10'lu 9,95 TL

Bebeland Sensitive Yenidoğan Islak Havlu 3x40 Yaprak 14,95 TL

Bebeland Sensitive Yumuşatıcı 1500 ml 11,90 TL

Bebeland Sensitive Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 19,90 TL

Bebeland Sensitive Bebek Bezi Çeşitleri 23,95 TL