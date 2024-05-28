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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Köşe ve sehpa takımı fırsatı! 29 Mayıs 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Köşe ve sehpa takımı fırsatı! 29 Mayıs 2024 ŞOK aktüel kataloğu tam liste

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. Bu hafta ŞOK aktüelde sehpa takımı, köşe takımı, katlanır kitaplık yer alıyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler bu haftaki ŞOK kataloğunu inceliyor. 29 Mayıs'tan itibaren Smart led TV 6.999 TL, Elektrikli Süpürge 1.099 TL, Saç kurutma makinesi 799 TL'den satışa sunulacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi 29 Mayıs 2024 Çarşamba

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:22
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        Çarşamba gününden itibaren başlayacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı. İşte ŞOK aktüel indirim listesi

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        ŞOK 29 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

        Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL

        3

        Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 799 TL

        4

        Sinbo Saç Şekillendirici ve Düzleştirici Fırça 499 TL

        Sinbo Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi 449 TL

        Sinbo Dikey Süpürge 3.499 TL

        5

        Sinbo Cyclonic Süpürge 2.399 TL

        Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL

        4 Çekmeceli Dekoratif Kutu 249 TL

        Ahşap Çerçeveli Yuvarlak Ayna 199 TL

        Çok Amaçlı Ahşap Kutu 199 TL

        Jakarlı El Havlusu 34,95 TL

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