ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Yılbaşı malzemeleri indirimde! 18-31 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yılbaşı malzemeleri indirimde bulunuyor. 18 Aralık'ta başlayacak olan indirimler 31 Aralık'ta sona erecek. Tekstilden, mutfak araç gereçlerine, elektronik aletlerden beyaz eşyaya varıncaya kadar pek çok ürün indirimde olacak. Kataloğun tamamını merak edenler ŞOK aktüel ürünlerde neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 18-31 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 18-31 Aralık indirim kampanyasında, alışveriş yapacaklar için geniş bir ürün yelpazesi ve cazip fiyatlar sizleri bekliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri
ŞOK AKTÜEL 18-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Anadolu Mutfağı Tarçın 90 g 21,90 TL
Anadolu Gurme Hamburger 4’lü 100 g 49,95 TL
Sultan/Aytaç Geleneksel/ Müslümoğlu Dana Pastırma 100 g 149 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500 g 79,90 TL
Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g 160 TL
Altınkılıç Gurme Eski Kaşar Peyniri 300 g 99 TL
Superfresh Pizza King 4'lü 780 g 149 TL
Parmak Kalamar 250 g/Karides 500 g 149 TL
Forever Ledli Seramik Ev 219 TL
Forever Ağaç Led Mum 229 TL
Forever Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL
Forever Metal Top Işık Zinciri 149 TL
Petrix Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası 249 TL
Objeevi Gaz Lambası 299 TL
Forever Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL
Objeevi Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL
Lüks Tombala 39,95 TL
Kurbağa Denge Oyunu 99,95 TL
Yasak Kelimeler 179 TL
Sözcük Kutu Oyunu 169 TL
Rivals Edition 299 TL
1000 Parça Puzzle 79,95 TL