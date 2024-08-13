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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler: Okul malzemeleri geliyor! 14 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İndirimli tam liste

        ŞOK aktüel ürünler: Okul malzemeleri geliyor! 14 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler yayınlandı. Okullar açılmadan önce kırtasiye eksiklerini tamamlamak isteyenler ŞOK kataloğuna bakmaya başladı. 14 Ağustos tarihinden itibaren çalışma masası, spor ayakkabı,çanta, matara indirimler arasında yer alacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler indirimli tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:52
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        ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Çanta, matara, yazı panosu indirimli ürünler arasında yer alacak. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler indirimli ürünleri inceliyor. İşte 14 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu

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        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

        Beslenme Çantası 110 TL,

        Çift Gözlü Kalem Çantası 99,95 TL,

        Anaokulu Çantas 249 TL,

        Beslenme /Anaokulu Çantası 199 TL,

        Desenli Sırt Çantası 449 TL,

        Mor-Yeşil Sırt Çantası 449 TL,

        Spor Sırt Çantası 279 TL,

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        Hardal/Siyah Paraşüt Kumaş Çanta 499 TL.

        Unisex Okul Çantası 699 TL,

        Peluş Kalem Çantası 99,95 TL,

        Çift Gözlü Fermuarlı Kalem Çantası 69,95 TL,

        Mavi Metal Kamyon Kalem Kutusu 129 TL,

        850 ml Matara 199 TL,

        650 ml Sporcu Matara 139 TL,

        1000 ml Çift Yüzlü Teddy Matara 159 TL,

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