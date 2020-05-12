Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasına ilişkin de önemli açıklamaların yer aldığı basın toplantısında 9 büyükşehre daha seyahat kısıtlaması getirildi. En başta 30 büyükşehir ve Zonguldak ile başlayan kısıtlama 15 şehre kadar düştü. Peki 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte Sokağa çıkma kısıtlaması olan iller...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK İLLER

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlara göre, 24 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ bu uygulamanın dışında bırakılırken, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak illerinde sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması devam edecek.

Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı toplam 16 büyükşehirde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Seyahat kısıtlaması Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde kaldırıldı.

İÇİŞLERİ'NİN GENELGESİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile şehir giriş-çıkışlarında alınacak önlemleri belirledi. Buna göre;

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.