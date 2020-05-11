Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasına ilişkin de önemli açıklamaların yer aldığı basın toplantısında 9 büyükşehre daha seyahat kısıtlaması getirildi. En başta 30 büyükşehir ve Zonguldak ile başlayan kısıtlama 15 şehre kadar düştü. Peki Sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK İLLER

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlara göre, 24 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ bu uygulamanın dışında bırakılırken, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak illerinde sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması devam edecek.

Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı toplam 16 büyükşehirde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." dedi.