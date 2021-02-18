Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusu merak konusu oldu. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yasaklar konusunda alınan son dakika kararları açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman bitiyor? İşte son dakika açıklamalar...

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yasaklar ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki Yasaklar kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Aşılama çalışmalarında ikinci doza geçilmesi ve vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak yasaklar ne zaman bitecek sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, bir süredir hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise 56 saat kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasaklarının il bazlı ele alınacağını ve normalleşmenin Mart ayı itibariyle kademeli olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Erdoğan: "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi ve ekledi "Buna göre illerimizi düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız.". İşte il il koronavirüs vaka sayısı...

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

İL İL KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz" dedi. Bu karar ile ilgili ilk adım her 100 bin kişide görülen vakanın haftalık olarak açıklanmasıyla atılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde 8-14 Şubat 2021 arasını kapsayan ilk veriler il il açıklandı.

Haberturk.com olarak bu verilerden yola çıkarak illerin nüfuslarına göre haftalık vaka sayılarını ve günlük vaka ortalamalarını hesaplamıştık.

Peki bu veri neden önemli? Avrupa ve ABD'de de tedbirlerin gevşetilmesi için bu verilere bakılıyor.

Örneğin Almanya'da kapalı olan mağazaların açılması için gereken oran Başbakan Merkel tarafından her 100 binde 35 olarak açıklanmıştı. Statista verilerine göre Almanya'da bu oran şu anda 60.7. Yine Statista'daki verilere göre Türkiye 65.8 ile Almanya'nın hemen üstünde 39. sırada yer alıyor.

Bilim Kurulu'nun gevşeme için tavsiye ettiği oranın ise her 100 binde 20 olduğu ifade ediliyor.

İl bazlı karar alındığında ise Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine bakmak gerekiyor.

Her 100 binde 20 ve altında vaka olan il sayısı 9. Bu iller: Kars, Diyarbakır, Muş, Mardin, Van, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak.

Bu oran İstanbul'da 60.19, Ankara'da 35.49, İzmir'de 44.39 olarak görülüyor. Her 100 binde 20 oranının hedeflenmesi durumunda 3 büyük kentte gevşemeye hala vakit olduğu görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Regaip Kandili'nde hangi namaz kılınır? Regaip Kandili namazı ve duası
GÜNDEMRegaip Kandili'nde hangi namaz kılınır?
Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur 2021? Regaip Kandili orucu sevabı, fazileti nedir?
GÜNDEMRegaip Kandili orucu kaç gün tutulur?
DEHŞET! Son dakika: Ablaya şiddete kanlı infaz!
GÜNDEMAblaya şiddete kanlı infaz!
Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili duası nedir?
GÜNDEMRegaip Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ...
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Marketler kaça kadar açık, hafta içi kaçta kapanıyor? 18 Şubat 2021 A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
GÜNDEMMarketlerin çalışma saatleri
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü yasak saatleri ne, seyahat izni var mı?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs
GÜNDEMCorona virüs belirtileri nelerdir?
Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor
GÜNDEMSadece yağmurdan sonra toplanıyor! Kilosu 40 lira