Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki Yasaklar kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Aşılama çalışmalarında ikinci doza geçilmesi ve vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak yasaklar ne zaman bitecek sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, bir süredir hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise 56 saat kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasaklarının il bazlı ele alınacağını ve normalleşmenin Mart ayı itibariyle kademeli olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Erdoğan: "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi ve ekledi "Buna göre illerimizi düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız.". İşte il il koronavirüs vaka sayısı...

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

İL İL KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz" dedi. Bu karar ile ilgili ilk adım her 100 bin kişide görülen vakanın haftalık olarak açıklanmasıyla atılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde 8-14 Şubat 2021 arasını kapsayan ilk veriler il il açıklandı.

Haberturk.com olarak bu verilerden yola çıkarak illerin nüfuslarına göre haftalık vaka sayılarını ve günlük vaka ortalamalarını hesaplamıştık.

Peki bu veri neden önemli? Avrupa ve ABD'de de tedbirlerin gevşetilmesi için bu verilere bakılıyor.

Örneğin Almanya'da kapalı olan mağazaların açılması için gereken oran Başbakan Merkel tarafından her 100 binde 35 olarak açıklanmıştı. Statista verilerine göre Almanya'da bu oran şu anda 60.7. Yine Statista'daki verilere göre Türkiye 65.8 ile Almanya'nın hemen üstünde 39. sırada yer alıyor.

Bilim Kurulu'nun gevşeme için tavsiye ettiği oranın ise her 100 binde 20 olduğu ifade ediliyor.

İl bazlı karar alındığında ise Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine bakmak gerekiyor.

Her 100 binde 20 ve altında vaka olan il sayısı 9. Bu iller: Kars, Diyarbakır, Muş, Mardin, Van, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak.

Bu oran İstanbul'da 60.19, Ankara'da 35.49, İzmir'de 44.39 olarak görülüyor. Her 100 binde 20 oranının hedeflenmesi durumunda 3 büyük kentte gevşemeye hala vakit olduğu görülüyor.